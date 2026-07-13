Dự báo thời tiết 13/7: Miền Bắc mưa dông rải rác, cục bộ mưa to

Ngày 13/7, mưa dông xuất hiện rải rác nhiều nơi ở miền Bắc, cục bộ mưa to, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/7/2026

Ngày 13/7, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước, tập trung chủ yếu vào chiều và tối, trong khi khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng, có nơi xảy ra nắng nóng.

Tây Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa không diễn ra liên tục mà chủ yếu xuất hiện vào chiều và đêm. Người dân cần lưu ý nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị và khả năng sạt lở đất ở khu vực đồi núi nếu xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn.

Ngày 13/7, miền Bắc mưa to cục bộ. (Ảnh minh hoạ)

Ở Đông Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mặc dù lượng mưa không lớn trên diện rộng, các cơn dông cục bộ vẫn có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời.

Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi.

Thời tiết chủ đạo ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày 13/7 vẫn là mưa rào rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to lúc chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/7/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nói có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, khu Tây Bắc 29-32°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn chủ yếu vào chiều và đêm. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C, có nơi trên 32°C.