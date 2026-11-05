Dự báo nhu cầu chính xác gần 74%: Masan Consumer ứng dụng AI để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Theo Masan Consumer (HOSE: MCH), việc ứng dụng AI đã giúp độ chính xác dự báo nhu cầu tăng từ khoảng 40% lên gần 74%, đồng thời giảm khoảng 30% doanh số thất thoát do thiếu hàng.

Những kết quả này cho thấy công nghệ đang góp phần thay đổi cách doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường, từ lập kế hoạch sản xuất đến phân phối sản phẩm.

Khi sản xuất bắt đầu từ nhu cầu thị trường

Nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng không phải lúc nào cũng giống nhau. Một số sản phẩm có thể bán chạy vào mùa hè, trong khi những mặt hàng khác lại được ưa chuộng vào dịp lễ, Tết. Thói quen tiêu dùng giữa các khu vực cũng có những khác biệt.

Với doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu và mạng lưới phân phối rộng khắp như Masan Consumer, dự báo đúng nhu cầu là yếu tố quan trọng để chuẩn bị nguồn hàng phù hợp. Nếu sản xuất quá nhiều, doanh nghiệp có thể đối mặt với lượng hàng tồn kho lớn. Ngược lại, nếu dự báo thấp hơn nhu cầu thực tế, các cửa hàng có nguy cơ thiếu sản phẩm đúng thời điểm người tiêu dùng cần.

Để giải quyết bài toán này, Masan Consumer đang ứng dụng AI vào dự báo nhu cầu và lập kế hoạch sản xuất, hướng đến kết nối chặt chẽ hơn giữa thị trường, hoạt động phân phối và sản xuất.

Theo doanh nghiệp, trước đây, việc lập kế hoạch phụ thuộc nhiều vào số liệu kinh doanh trong quá khứ, kinh nghiệm của đội ngũ vận hành và các công đoạn tổng hợp thủ công. Cách làm này có thể gặp hạn chế khi nhu cầu thị trường thay đổi nhanh.

Thông qua hệ thống quản trị chuỗi cung ứng xuyên suốt (End-to-End, hay E2E), Masan Consumer sử dụng AI để hỗ trợ nhận diện xu hướng tiêu dùng, dự báo lượng hàng cần thiết và đề xuất kế hoạch sản xuất phù hợp hơn.

Chẳng hạn, khi nhu cầu đối với một dòng sản phẩm tăng tại một khu vực, hệ thống có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện xu hướng sớm hơn để điều chỉnh kế hoạch cung ứng. Ngược lại, với những sản phẩm tiêu thụ chậm, dự báo chính xác hơn giúp hạn chế nguy cơ sản xuất vượt nhu cầu.

Nhờ đó, hoạt động sản xuất và phân phối có thể linh hoạt hơn trước những thay đổi của thị trường, thay vì chỉ dựa vào kế hoạch được xây dựng từ trước.

AI giúp dự báo chính xác hơn, giảm tình trạng thiếu hàng

Theo Masan Consumer, việc ứng dụng công nghệ đã giúp độ chính xác dự báo nhu cầu tăng từ khoảng 40% lên gần 74%. Đồng thời, doanh số thất thoát do tình trạng thiếu hàng giảm khoảng 30%.

Đây là những kết quả có ý nghĩa đối với ngành hàng tiêu dùng, nơi khả năng cung ứng sản phẩm kịp thời ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng và trải nghiệm mua sắm.

Khi một sản phẩm quen thuộc không có sẵn trên kệ, người tiêu dùng có thể phải tìm mua tại nơi khác hoặc lựa chọn sản phẩm thay thế. Với nhà bán lẻ, thiếu hàng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.

Dự báo chính xác hơn giúp Masan Consumer chủ động chuẩn bị nguồn hàng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phân phối phù hợp với nhu cầu thực tế. Điều này góp phần hạn chế tình trạng thiếu hàng, đồng thời giảm nguy cơ tồn kho không cần thiết.

Đối với các đối tác bán lẻ, nguồn cung ổn định hơn giúp hoạt động kinh doanh thuận lợi. Với người tiêu dùng, lợi ích hướng đến là những sản phẩm quen thuộc có mặt đầy đủ và kịp thời hơn tại các điểm bán.

Chuyển đổi số đồng hành cùng tăng trưởng kinh doanh

Việc ứng dụng AI vào chuỗi cung ứng diễn ra trong bối cảnh Masan Consumer tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực tại nhiều ngành hàng chủ lực.

Trong quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, đánh dấu tốc độ tăng trưởng theo quý cao nhất trong ba năm. Trong đó, ngành hàng Thực phẩm tiện lợi tăng 19,3%, còn ngành hàng Gia vị tăng 18,8%. Đây là hai nhóm sản phẩm gắn liền với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, với những thương hiệu quen thuộc như Omachi, CHIN-SU và Nam Ngư.

Khi doanh nghiệp liên tục phát triển sản phẩm mới và mở rộng danh mục ở nhiều phân khúc, khả năng dự báo nhu cầu và chuẩn bị nguồn hàng phù hợp càng trở nên quan trọng.

Bên cạnh đầu tư phát triển thương hiệu và đổi mới sản phẩm, Masan Consumer đang từng bước nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng thông qua ứng dụng công nghệ. AI hỗ trợ doanh nghiệp thấu hiểu nhu cầu thị trường tốt hơn, từ đó phối hợp hoạt động sản xuất và phân phối sát với sức mua thực tế.

Những chuyển biến trong vận hành, cùng với kết quả kinh doanh tích cực, cho thấy Masan Consumer đang xây dựng thêm năng lực hỗ trợ tăng trưởng, thay vì chỉ dựa vào việc mở rộng thị trường hay danh mục sản phẩm.

Với Masan Consumer, ứng dụng AI không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, mà còn hướng đến thay đổi cách doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường. Khi hoạt động bán hàng, phân phối và sản xuất được kết nối chặt chẽ hơn, doanh nghiệp có thể nhận diện những thay đổi trong nhu cầu sớm hơn và chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Năng lực này đặc biệt quan trọng khi Masan Consumer tiếp tục phát triển các sản phẩm mới, mở rộng danh mục và phục vụ những nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Đối với người tiêu dùng, chuyển đổi số có thể không phải là điều dễ dàng nhìn thấy. Nhưng việc một sản phẩm yêu thích có sẵn tại cửa hàng gần nhà, hay những sản phẩm mới được đưa đến thị trường kịp thời hơn, chính là những lợi ích thiết thực mà công nghệ hướng đến.

Về dài hạn, việc ứng dụng AI và chuyển đổi số giúp Masan Consumer từng bước xây dựng hệ thống vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn, qua đó củng cố năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.