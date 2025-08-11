Dự báo đáng buồn về thỏa thuận ngừng bắn

Bình luận về thỏa thuận ngừng bắn mà giới truyền thông đang tuyên truyền rầm rộ trong những ngày qua, Tạp chí Time của Mỹ nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không nhượng bộ trước áp lực từ nước ngoài trong mọi vấn đề, đặc biệt là liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow sẽ không có tác động gì tới ông Putin, bởi vì hiện nay nền kinh tế Nga đang tương đối ổn định, bất chấp hàng ngàn lệnh trừng phạt quy mô lớn của phương Tây trong hơn một thập kỷ qua.

Theo ấn phẩm Mỹ, ông chủ Điện Kremlin sẵn sàng chấp nhận nhiều thứ, gồm cả lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành, cùng với hàng ngàn lệnh trừng phạt khác nhau của Mỹ và Liên minh châu Âu, bất chấp cả sự cô lập của phương Tây, để đạt được mục đích của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine.

Tác giả bài viết cho biết thêm rằng, mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây gần như đã bị cắt đứt, đồng nghĩa với việc Điện Kremlin chỉ còn cách xích lại gần Trung Quốc, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc trao cho Bắc Kinh ảnh hưởng to lớn mà họ có thể sử dụng trong tương lai.

Như bài viết chỉ ra, bằng cách đặt cược tất cả vào cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đang đánh mất vị thế với các nước láng giềng.

Các quốc gia như Armenia hiện đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Moscow bằng cách mở rộng quan hệ với các trung tâm quyền lực thay thế.

Tuy nhiên, bài viết lưu ý rằng, trừng phạt không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, từ trước đến nay, không có bất cứ lệnh trừng phạt nào của phương Tây do những người tiền nhiệm của ông Donald Trump áp đặt có thể buộc Moscow từ bỏ các mục tiêu của mình.

Theo tác giả, ông Trump hiện đã tin chắc từ kinh nghiệm của chính mình rằng, động lực hòa bình ở Ukraine không phải là những người hòa giải, mà là những người trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Time cho biết, kết luận về khả năng kết thúc cuộc xung đột này thực sự đáng buồn là nếu không có sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ, điều mà không một nhà phân tích nghiêm túc nào cân nhắc, ông Donald Trump sẽ không có công cụ nào để đạt được thỏa thuận hòa bình với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.