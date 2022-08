Dự án sân bay Long Thành: Trên 1.000 hộ dân đã vào khu tái định cư

Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã kiểm tra thực tế công trường thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 và tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV - chủ đầu tư), đến nay, địa phương đã bàn giao hơn 1.791/1.810 ha để thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 và hiện còn hơn 18,9 ha đang tiếp tục xử lý.

Đối với khu vực dự trữ đất dôi dư, ACV đã tiếp nhận hơn 629/722 ha. Chủ đầu tư đánh giá việc thực hiện dự án sân bay Long Thành đang đảm bảo tiến độ. Hiện nay, khu vực dự án còn 18 ha đất dạng “xôi đỗ”, do đang trong thời điểm mưa nhiều, chưa triển khai đồng bộ nên không ảnh hưởng đến thi công.

Ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết năm 2018, Chính phủ phê duyệt quy hoạch 3 phân khu tái định cư với 5.208 lô. Quá trình điều chỉnh, tỉnh Đồng Nai đề xuất tăng lên 6.468 lô tái định cư.

Giai đoạn đầu, Đồng Nai nghiên cứu 2 khu tái định cư gồm: khu Lộc An- Bình Sơn và khu Bình Sơn. Sau khi khảo sát, tỉnh đề xuất chỉ cần khu Lộc An- Bình Sơn là đủ bố trí tái định cư nên xin dừng triển khai khu tái định cư Bình Sơn. Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 282 ha. Tỉnh Đồng Nai đề xuất bỏ khu nhà cao tầng để tăng thêm các lô tái định cư.

Hiện nay, khu tái định cư này đảm bảo bố trí cho 1.428 lô tăng thêm và đã có trên 1.000 hộ dân xây nhà ở. Số hộ chưa kịp bàn giao đất tái định cư, chính quyền địa phương sẽ bố trí tạm cư.

Về các công trình xã hội phục vụ người dân khu tái định cư, ông Ngô Thế Ân cho biết có 11 công trình, gồm trường học, nhà văn hóa, UBND xã Lộc An...

Tuy nhiên, đến nay mới có UBND xã hoàn thành. 10 công trình còn lại không kịp tiến độ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng. Địa phương đang đốc thúc các nhà thầu thực hiện các công trình.

Trong năm học 2022 -2023, huyện Long Thành cũng đã có kế hoạch bố trí học sinh khu tái định cư học tạm tại các trường học trong khu vực.