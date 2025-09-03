Dự án lập kỷ lục, đón được đại bàng lớn thế giới: Chỉ còn 4 tháng, 14.000 người làm xuyên lễ, công nghệ cao vào cuộc

14.000 kỹ sư, công nhân làm xuyên lễ tại công trường xây dựng sân bay Long Thành

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sân bay Long Thành nằm trong quy hoạch phát triển và lập dự án đầu tư từ năm 1997. Hơn 20 năm sau, ngày 5/1/2021, công trình mới chính thức khởi công giai đoạn 1. Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.630 tỷ đồng).

Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước.

Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 19/12/2025. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát, lần gần nhất là vào 2/8.

Với tinh thần thần tốc, táo bạo, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca, 4 kíp", thi công "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ", "làm ngày làm đêm làm thêm ngày nghỉ", Ban QLDA Long Thành cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, 14.000 kỹ sư, công nhân cùng 3.000 thiết bị được huy động nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm.

Trong đó, gói thầu 5.10 – thi công nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng của dự án sân bay Long Thành, hiện huy động gần 6.000 nhân lực, máy móc để bảo đảm tiến độ. Nhà ga đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và 4 tầng, cơ bản xong phần kết cấu thép, khung vách kính, xây thô và đang triển khai hoàn thiện nền, trần, ốp lát. Các thiết bị như hệ thống xử lý hành lý (BHS), dẫn đậu tàu bay (VDGS), thang cuốn, thang bộ hành… cũng đã được đưa tới công trình để lắp đặt.

Ở hạng mục giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, hơn 3.300 nhân lực đang thi công tuynel kỹ thuật, tuyến thoát nước hồ điều hòa, hệ thống cấp điện, đường và cầu cạn. Với các gói thầu khác như cung cấp nhiên liệu, giao thông kết nối, sân đỗ tàu bay, đường cất hạ cánh số 2 hay nhà ga hàng hóa, nhà thầu đều huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc để tăng tốc thi công.

Sân bay Long Thành sở hữu nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Với công trình quan trọng nhất là nhà ga hành khách sân bay Long Thành, công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành, 40 cửa lên máy bay, 72 quầy kiểm tra hộ chiếu sẽ được triển khai. Trong đó, công nghệ AI được áp dụng vào hệ thống làm thủ tục hành khách, hệ thống làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ hỗ trợ việc nhận dạng và xác định danh tính của hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học về khuôn mặt, dấu vân tay… được nhanh chóng, chính xác, rút ngắn được thời gian làm thủ tục hàng không.

AI sẽ giúp đơn vị khai thác phân tích các dữ liệu về chuyến bay, thời tiết, giám sát an ninh... để đơn vị khai thác xây dựng chương trình kiểm soát an ninh an toàn, quản lý rủi ro, dự đoán và lập kế hoạch bay, điều phối và phân chia khai thác.

Trong quá trình thi công, hệ thống kiểm soát bằng AI được ứng dụng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, lực lượng chức năng. Cụ thể, công nghệ AI nhận diện khuôn mặt để kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào dự án. Cụ thể, hệ thống camera giám sát, ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt và quét mã QR tích hợp để kiểm soát người ra vào khu vực xây dựng sân bay.

Việc trang bị công nghệ AI giúp nâng cao năng lực quản lý an ninh trật tự, điều phối giao thông tại đại dự án lớn nhất Việt Nam. Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, mã QR này được tích hợp trên thẻ an ninh của Ban Quản lý dự án cấp cho tất cả người và phương tiện ra vào sân bay.

Chỉ cần quét mã QR một lần thì những lần sau, khi người và phương tiện ra vào cổng máy sẽ tự động quét đồng thời truyền dữ liệu hình ảnh, số lượt ra vào cũng như thời gian ra, vào cổng của mỗi người và phương tiện.