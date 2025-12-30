Dự án đường sắt 5,3 tỷ USD đi qua 4 tỉnh thành mà VinSpeed đang khảo sát ở Bắc Ninh có quy mô lớn ra sao?

VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khảo sát dự án gần 5,3 tỷ USD ở Bắc Ninh.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Sở Xây dựng cùng các xã phường liên quan, yêu cầu phối hợp, hỗ trợ CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed trong công tác khảo sát, thiết kế dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, địa phương này đã tiếp nhận văn bản của VinSpeed đề nghị hỗ trợ triển khai khảo sát xây dựng nhằm phục vụ nghiên cứu tiền khả thi và thiết kế dự án.

Trên cơ sở này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng giao các Sở, ngành và chính quyền cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu VinSpeed trực tiếp làm việc với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình khảo sát, đồng thời bảo đảm toàn bộ hoạt động triển khai tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, VinSpeed đã có công văn gửi UBND tỉnh Bắc Ninh, đề nghị được hỗ trợ thực hiện khảo sát xây dựng phục vụ nghiên cứu và thiết kế dự án trên.

Dự án tuyến cao tốc gần 5,3 tỷ USD có quy mô ra sao?

Phối cảnh của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed triển khai. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Theo như đề xuất của VinSpeed, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh sẽ có điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, TP Hà Nội và điểm cuối tại khu công viên rừng, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đối diện với khu đô thị Vinhomes Hạ Long Xanh.

Cụ thể, dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120 km, đi qua địa phận 22 xã, phường của 4 tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao này có khổ rộng 1.435 mm, điện khí hóa. Theo đề xuất của VinSpeed, tổng mức đầu tư cho dự án này vào khoảng 138.930 tỷ đồng (tương đương với gần 5,3 tỷ USD, theo tỷ giá tại thời điểm công bố dự án).

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh được định hướng đầu tư mới hoàn toàn, chuyên phục vụ vận tải hành khách. Tốc độ thiết kế trên tuyến chính đạt tối đa là 350 km/giờ. Trong đó, riêng đoạn đi qua khu vực Hà Nội được nghiên cứu với tốc độ thấp hơn, khoảng 120 km/giờ nhằm phù hợp điều kiện đô thị.

Về tiến độ, nhà đầu tư đề xuất khởi công dự án từ quý IV/2025, hoàn thành trong năm 2027 và đưa vào khai thác thương mại từ năm 2028.

Công ty VinSpeed được tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5/2025. Vào thời điểm đầu, tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, tương ứng với 51% vốn điều lệ công ty. Trong khi đó, hai con trai ông là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, nắm 0,5% vốn/người. Công ty hoạt động chính về xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe...

Kể từ khi thành lập, VinSpeed đã nhận chuyển nhượng tổng cộng 379 triệu cổ phiếu VIC theo hình thức góp vốn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đáng chú ý, riêng tháng 11/2025, VinSpeed hai lần tăng vốn, từ 15.000 tỷ lên 33.000 tỷ đồng. Đặc biệt, vào ngày 25/12 vừa qua, VinSpeed đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 36%. Điều này cho thấy sự chuẩn bị về năng lực tài chính cho những dự án hạ tầng quy mô lớn.

Cùng ngày 25/12, Vingroup đã có công văn gửi Chính phủ về việc rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Đây là dự án mà tập đoàn từng trình Chính phủ xem xét vào tháng 5/2025. Dự án có tổng vốn sợ bộ là khoảng 67 tỷ USD.

Theo lý giải của Tập đoàn Vingroup, quyết định rút đăng ký đầu tư xuất phát từ yêu cầu phải tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm khác đã được Chính phủ giao phó. Hơn nữa, trong bối cảnh cùng lúc triển khai nhiều công trình quy mô lớn, cũng như việc phân tán nguồn lực có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện các cam kết đầu tư.

Được viết, VinSpeed hiện đang triển khai một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. VinSpeed đặt mục tiêu vận hành thương mại 2 tuyến này vào năm 2028.