Hiếu PC: "Việc Zalo cập nhật điều khoản là chuyện bình thường, không ứng dụng nào an toàn tuyệt đối"

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC). Ảnh: NVCC

Zalo hiện là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, với gần 80 triệu người dùng. Trong những ngày qua, điều khoản dịch vụ trên ứng dụng di động bắt đầu được cập nhật từ 26/12, bao gồm Thỏa thuận sử dụng Zalo (16 điều) và Thỏa thuận sử dụng mạng xã hội Zalo (21 điều). Theo đó, người dùng có thể bấm Đồng ý tất cả hoặc vào từng dịch vụ để từ chối.

Tuy nhiên, động thái bất ngờ yêu cầu cập nhật điều khoản dịch vụ của Zalo trong những ngày qua nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận trên nhiều hội nhóm Facebook. Nhiều người cho rằng khi đọc lướt thấy nội dung thông báo dài, còn kèm cảnh báo khóa tài khoản nên cảm giác giống như bị ép. Không ít người cho rằng việc thông báo cập nhật của Zalo đột ngột khiến nhiều người dùng bị động. Thậm chí có người còn tính đóng tài khoản, chuyển sang dùng nền tảng khác.

Mặt khác, nhiều người dùng cũng bày tỏ lo ngại khi nền tảng Zalo yêu cầu thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân nhạy cảm như số điện thoại, căn cước công dân (CCCD) hay hình ảnh cá nhân.

Zalo yêu cầu cập nhật điều khoản khiến nhiều người tranh cãi. Ảnh chụp màn hình

Trên website hỗ trợ, nền tảng Zalo lý giải việc cập nhật điều khoản "là một hoạt động phổ biến đối với tất cả ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ".

Theo Zalo, việc đưa ra thông báo, theo Zalo là để "đảm bảo tính minh bạch đối với các hoạt động trong hệ thống và bảo vệ quyền lợi người dùng". Hơn nữa, khi có thay đổi cần thông báo liên quan đến dịch vụ cung cấp, người dùng có thể nhận thông tin phù hợp với từng trường hợp và tại các kênh, chẳng hạn như thông báo trong ứng dụng, Zalo Help, OA, Zalo Email...

Trong điều khoản mới, Zalo cũng ghi "người dùng có trách nhiệm thường xuyên xem xét và rà soát các nội dung được sửa đổi". Ngoài ra, việc tiếp tục sử dụng sau khi có sửa đổi được xác định là "đồng ý".

"Không ứng dụng nào an toàn tuyệt đối"

Về vấn đề trên, trao đổi với PV, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), nhà sáng lập/ Giám đốc Dự án Chống lừa đảo, cho hay việc các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo…) thường xuyên cập nhật điều khoản sử dụng là chuyện bình thường, không phải là dấu hiệu bất thường.

Theo chuyên gia Hiếu PC, các nền tảng này cập nhật để tuân thủ luật mới, thêm tính năng, bảo vệ quyền lợi người dùng, cập nhật quyền riêng tư, dữ liệu…

Nhưng trên thực tế việc người dùng lo lắng khi Zalo bất ngờ cập nhật điều khoản là vấn đề dễ hiểu. Nguyên nhân là Zalo hiện là nền tảng có lưu giữ nhiều thông tin quan trọng của hàng chục triệu người dùng, với những thông tin quan trọng liên quan tới giấy tờ hành chính, công việc, dữ liệu tài chính, những cuộc trò chuyện cá nhân…

Vì vậy, ông Ngô Minh Hiếu cũng nhấn mạnh rằng không có dịch vụ an toàn tuyệt đối, bởi mỗi ứng dụng đều dùng dữ liệu để phục vụ cho các mục đích, chẳng hạn như duy trì chức năng; cá nhân hóa trải nghiệm; phục vụ thuật toán; tuân thủ pháp luật hiện hành.

"Quyền chọn của người dùng là hiểu rõ điều khoản và quyết định sử dụng hay không, chứ không nên hoang mang và hiểu sai rằng "bị ép buộc phải đồng ý"", chuyên gia nhấn mạnh.

Trên thực tế, theo ông Ngô Minh Hiếu, Gmail, Telegram, Tiktok và các mạng xã hội của Mỹ như Facebook, Instagram... cũng thu thập dữ liệu, đều có chính sách và quyền kiểm soát riêng về việc xóa tài khoản nếu người dùng không hoạt động hoặc không chấp nhận điều khoản. Chẳng hạn, Gmail sau một thời gian không hoạt động có thể bị xóa. Điều này không phải là "đặc sản Zalo" mà là mô hình kinh doanh/ pháp lý chung của nền tảng số.

Số người dùng hàng tháng của Zalo lên tới 79,2 triệu người. Ảnh minh họa