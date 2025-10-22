Dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát: Chính thức hoàn thành “Đôi mắt thép”

Những ngày qua, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, tuy nhiên, các nhóm kỹ sư vẫn luân phiên làm việc liên tục để hoàn thành xong lắp đặt phần cơ khí, điện tử cho hệ thống radar giám sát sơ/thứ cấp tại Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Hiện các đơn vị đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bay hiệu chuẩn theo quy định trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Được ví như "đôi mắt thép" của sân bay, hệ thống radar giám sát có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu bay. Tại sân bay Long Thành, đây là hạng mục thuộc dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, phối hợp với nhà thầu EASAT Radar Systems Limited triển khai.

"Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành năng lực quản lý bay tiên tiến ngay từ giai đoạn đầu của sân bay Long Thành", đại diện VATM cho biết. Khi hoàn thiện, hệ thống radar này sẽ giúp mở rộng tầm phủ giám sát, nâng cao chất lượng quản lý bay trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh.

Về phía EASAT, đây là nhà sản xuất radar uy tín đến từ Vương quốc Anh, đảm nhiệm vai trò nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị radar giám sát cho dự án. Với kinh nghiệm triển khai hệ thống radar tại nhiều sân bay quốc tế lớn, EASAT mang đến các giải pháp công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn ICAO (Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế), đảm bảo công tác giám sát bay tại Sân bay Long Thành được vận hành với độ chính xác và tin cậy tối đa.

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng).

Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước.

Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ICAO. Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 19/12/2025. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát, lần gần nhất là vào 2/8.