Một chiếc Feilong-300D.

Tập đoàn quốc phòng nhà nước Trung Quốc Norinco đã phát triển một loại drone cảm tử rẻ, mang tên Feilong-300D, có kiểu dáng và mục đích hoạt động tương tự mẫu Shahed-136 của Iran, cho thấy Bắc Kinh đang hướng tới sản xuất đại trà các đạn bay tự hành cho xung đột tương lai, theo SCMP.

Feilong-300D, từng được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Chu Hải, gây chú ý quốc tế sau các báo cáo cho rằng giá mỗi chiếc có thể thấp tới 10.000 USD — chỉ bằng một phần nhỏ so với nhiều loại drone sản xuất ở phương Tây.

Bài báo của SCMP mô tả Feilong-300D sử dụng động cơ piston chạy xăng thông thường, có “kết cấu đơn giản, độ tin cậy cao và chi phí thấp”. Thiết kế cánh delta của mẫu này được cho là cho phép tầm bay mở rộng với cùng công suất.

Trong một bài tập mô phỏng, Feilong được báo cáo đã bay 1.000 km, qua được hệ thống phòng không đối phương và trúng một mục tiêu mô phỏng.

Báo chí cũng nêu rằng drone này có khả năng phối hợp với máy bay tiêm kích và các hệ thống tên lửa mặt đất trong tác chiến. Nó có thể được trang bị các đầu nổ thích ứng, cho phép “người sử dụng lựa chọn phương án tùy theo yêu cầu tác chiến khác nhau,” theo bài viết.

So sánh với các drone tấn công khác, mức giá được nêu cho Feilong-300D thấp hơn đáng kể. Loạt đạn Lancet có giá vào khoảng 75.000–80.000 USD/chiếc, trong khi biến thể địa phương của Shahed-136, được biết dưới tên Geran, được báo cáo có giá khoảng 125.000–150.000 USD tùy mức độ tuỳ chỉnh.

Trong khi đó mức giá 10.000 USD của Feilong ở mức thấp hơn hẳn các lựa chọn trên.

Theo SCMP, chiến lược bán hàng của Norinco dựa vào mức độ gia tăng căng thẳng các xung đột khu vực để thu hút người mua nước ngoài.

Tờ báo dẫn nguồn cho biết Feilong-300D có thể cung cấp “một lựa chọn vũ khí vừa túi tiền nhưng có năng lực cao cho các quốc gia nhỏ,” giúp họ “thiết lập lực lượng chiến đấu không người thông qua mua số lượng lớn.”

Bài viết nhấn mạnh ý định của Trung Quốc muốn chiếm lĩnh một phần thị trường xuất khẩu drone tấn công giá rẻ, tương tự cách loạt Shahed của Iran đã được cung cấp cho các bên tham chiến ở Ukraine và những nơi khác.

Shahed-136 đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến ở Ukraine và trong một số vụ tấn công do Iran thực hiện nhằm vào Israel; Feilong-300D dường như là câu trả lời của Trung Quốc cho cùng phân khúc — một vũ khí dùng một lần, tiết kiệm nhiên liệu và được thiết kế để sản xuất quy mô lớn hơn là tinh vi.

Drone cảm tử, còn được gọi là đạn tuần kích, ngày càng đóng vai trò trung tâm trong chiến tranh hiện đại. Ở Ukraine, cả 2 bên tham chiến đã triển khai hàng nghìn chiếc loại này nhằm áp đảo phòng thủ và nhắm vào cơ sở hạ tầng.