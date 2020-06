Đợt nắng nóng kinh hoàng ở miền Bắc có thể kéo dài đến khi nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (23/6), áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây và có xu hướng thiết lập vùng hội tụ gió trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Theo dự báo, chiều tối và đêm nay (23/6), ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang có khả năng xuất hiện mưa dông. Từ chiều tối và đêm mai (24/6), do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000 mét hoạt động mạnh dần nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, đêm mai (24/6), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt mưa này chủ yếu xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ. Vì vậy nắng nóng chưa chấm dứt mà chỉ hạ nhiệt đôi chút ở Bắc Bộ vào ngày 25-26/6 với nền nhiệt cao nhất 35-37 độ, sau đó gay gắt trở lại và kéo dài nhiều ngày.

Vì vậy, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày mai (24/6), ở Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi 41-42 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày mai (24/6), có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, có thể hết tháng Sáu với nhiệt độ cao nhất những ngày tới từ 38-40 độ, có nơi lên tới 41-42 độ.