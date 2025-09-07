Đột kích nhà riêng của cựu giám đốc công ty nông nghiệp, tịch thu hơn 10.000 tỷ đồng tiền mặt bọc trong túi nilon cao đến 1,6 mét, giấu sau tường gạch

Ảnh minh hoạ bởi AI.

Tháng 12/2014, Tòa án Trung cấp Quảng Châu đã tuyên án tử hình đối với ông Trương Tân Hoa, nguyên Tổng giám đốc Công ty liên hợp nông–công–thương quốc doanh Bạch Vân, có trụ sở tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ông Trương bị xác định phạm các tội danh: tham ô, nhận hối lộ và nhận hối lộ với tư cách phi công chức nhà nước. Ngoài án tử hình, ông còn bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân sau cuộc đột kích của cảnh sát.

Tổng giá trị tài sản tham ô lên đến 2,84 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 9.636 tỷ đồng theo tỷ giá năm 2014), cộng thêm gần 1 tỷ nhân dân tệ tiền hối lộ (tương đương khoảng 3.391 tỷ đồng), biến vụ án trở thành một trong những vụ tham nhũng có giá trị lớn nhất trong lịch sử tư pháp Quảng Châu.

Trương Tân Hoa, nguyên Tổng giám đốc Công ty liên hợp nông–công–thương quốc doanh Bạch Vân.

Công ty Bạch Vân vốn là đơn vị sản xuất nông nghiệp tập thể được thành lập từ năm 1979, hoạt động đa ngành trong 3 lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và bất động sản. Với mạng lưới công ty con dày đặc và quỹ đất lớn tại Quảng Châu, đây từng là một trong những doanh nghiệp nhà nước có ảnh hưởng nhất tại địa phương. Tuy nhiên, sự lớn mạnh đó cũng trở thành mảnh đất màu mỡ để các nhóm lợi ích nội bộ thao túng, mà điển hình là Trương Tân Hoa.

Trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2013, Trương cùng một số nhân sự cấp cao khác đã lợi dụng tiến trình cải cách doanh nghiệp quốc doanh để “rút ruột” khối tài sản công khổng lồ. Dưới danh nghĩa “bảo vệ tài sản quốc hữu”, họ lập ra Công ty bất động sản Quảng Điền, sau đó chuyển nhượng trái phép nhiều tài sản của công ty mẹ Bạch Vân sang đây bằng cách định giá thấp, che giấu các khoản phải thu và tạo dựng các khoản nợ giả. Tiếp đó, Trương thành lập công ty Tân Vũ Điền, một công ty tư nhân hoàn toàn do nhóm lợi ích điều hành, để tiếp tục chuyển giao tài sản. Ước tính tổng giá trị tài sản nhà nước bị tư hữu hóa lên đến hơn 2,96 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10.064 tỷ đồng).

Không chỉ dừng lại ở hành vi tham ô, Trương còn nhận hối lộ có hệ thống thông qua các thương vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, ông nhận 16,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 56 tỷ đồng) từ Chủ tịch Công ty Nhuận Việt - Hà Trạch Minh, để “dọn đường” cho công ty này trúng thầu một khu đất rộng 9,1 ha. Một thương vụ khác còn cho thấy Trương nhận 30,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 103 tỷ đồng), trong đó 15 triệu được chuyển trực tiếp đến tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông do ông chỉ định.

Để che giấu dấu vết, Trương còn đạo diễn những màn “tự kiện - tự xử” giữa các công ty dưới quyền. Một ví dụ là việc ông cho phép đơn vị cấp dưới vay 1.600 vạn nhân dân tệ, sau đó cố tình để khoản vay vỡ nợ và dùng bất động sản để “gán nợ” cho công ty sân sau của mình.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nhà riêng của Trương Tân Hoa tại Quảng Châu vào năm 2013, cảnh sát đã phát hiện một khối lượng tiền mặt cực lớn được cất giấu tinh vi bên trong biệt thự. Nhiều bó tiền được bọc kín nilon, giấu sau tường gạch giả, két sắt dưới sàn gỗ và các ngăn tủ thiết kế đặc biệt. Một số căn phòng thậm chí được cải tạo thành “kho chứa tiền”, lắp hệ thống khóa điện tử hiện đại. Theo truyền thông địa phương, riêng lượng tiền mặt thu giữ đã lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, chưa kể vàng, ngoại tệ, giấy tờ cổ phần và sổ đỏ đứng tên người thân.

Việc cất giấu tiền mặt ngay trong nhà phản ánh mức độ tinh vi trong hành vi rửa tiền và né tránh kiểm soát ngân hàng của Trương. Những bằng chứng vật chất thu giữ tại hiện trường trở thành điểm mấu chốt giúp củng cố cáo trạng và dẫn đến bản án tử hình dành cho Trương Tân Hoa.

Sau khi bị tố giác vào tháng 9/2013, Trương bị bắt giữ, truy tố và bị đưa ra xét xử cùng với 18 bị cáo khác, trong đó có 12 người bị truy tố tội tham ô, nhận hối lộ và 7 người bị truy tố tội đưa hối lộ. Sau một thời gian điều tra bổ sung, vụ án được xét xử lại và chờ tuyên án chung thẩm.

Tham khảo Southern News



