Cảnh sát tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vừa triệt phá một đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giả với quy mô lớn, số tiền liên quan ước tính hơn 50 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 185 tỷ đồng, theo thông tin từ CCTV Finance.

Vụ việc được phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra một hiệu thuốc tại địa phương và thu giữ các loại thuốc có tên gọi “Sanyang Shenbao” và “Qianglibao”, được quảng cáo là có tác dụng hạ lipid máu và giảm huyết áp. Kết quả giám định cho thấy đây đều là thuốc giả, mở ra quá trình điều tra quy mô lớn.

Theo cảnh sát, nhóm đối tượng đã sử dụng tinh bột, axit citric và một lượng nhỏ bột thuốc bắc để tạo ra các viên nang nhiều màu sắc. Sau đó, chúng được đóng gói trong các hộp in ấn bắt mắt, gắn kèm những lời quảng cáo “thần kỳ”, được tiếp thị như thuốc đặc trị các bệnh mạn tính phổ biến như tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu cao.

Ông Lý Vân Long, Phó Giám đốc Đồn Cảnh sát Limiao thuộc Cục Công an huyện Nam Chương, thành phố Tương Dương, cho biết: “Những loại thuốc giả này thực chất chỉ là hỗn hợp tinh bột, axit citric và một ít thảo dược, hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh. Chúng được bán ra thị trường qua nhiều tầng phân phối, giá bán cuối cùng gấp hàng chục lần chi phí sản xuất.”

Theo điều tra, chi phí sản xuất một viên thuốc giả chỉ mất vài xu, nhưng được đóng gói và bán cho các nhà phân phối với giá 2 nhân dân tệ. Sau khi qua tay nhiều nhà buôn, sản phẩm được nhập vào hiệu thuốc với giá 8 nhân dân tệ, và cuối cùng đến tay người tiêu dùng với giá 20 nhân dân tệ. Chính sự chênh lệch khổng lồ này đã mang lại nguồn lợi bất chính hàng chục triệu nhân dân tệ cho đường dây.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát đã lần ra một đối tượng chủ chốt trong hoạt động sản xuất, được biết đến trên mạng với biệt danh “Hồng Bao”. Từ đây, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn thuốc giả thành phẩm, vật liệu đóng gói và các công cụ sản xuất.

Hiện tại, sáu thành viên của đường dây sản xuất – buôn bán thuốc giả đã bị bắt giữ hình sự, trong đó có đối tượng cầm đầu. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra để làm rõ các mắt xích liên quan và quy mô tiêu thụ trên thị trường.

Cảnh sát Hồ Bắc đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng khi mua thuốc, đặc biệt là những sản phẩm được quảng cáo quá mức hoặc bán trôi nổi ngoài kênh phân phối chính thức. Các loại thuốc giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người sử dụng.