Đột kích một cơ sở lúc 4 giờ sáng, công an triệt phá đường dây sản xuất sữa giả từ nước bẩn, tịch thu loạt túi nhựa, công cụ pha trộn công nghiệp

Cuối tháng 8/2025, Đội phòng chống tội phạm số 12 Dahisar, phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ấn Độ (FDA), đã triệt phá một đường dây pha trộn sữa tại khu vực Ghartanpada, Dahisar East, Mumbai. Trong cuộc đột kích, lực lượng chức năng thu giữ gần hàng trămlist sữa bị pha loãng từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Amul Gold, Amul Taza, Gokul và Nandini.

Đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường là Saidul Narsimha Kaveri, 38 tuổi. Khi lực lượng chức năng ập vào lúc khoảng 4 giờ sáng, Kaveri đang tiến hành pha trộn nước không đảm bảo vệ sinh vào sữa thương hiệu, sau đó đóng lại bằng bao bì giả mạo trông giống hệt bao bì chính hãng.

Theo cảnh sát, thủ đoạn của Kaveri khá tinh vi. Đối tượng cắt mở các túi sữa thật, rót sữa vào bình lớn rồi pha loãng bằng nước bẩn. Sau đó, hắn sử dụng những túi nhựa rỗng có in nhãn mác của các thương hiệu uy tín để tái đóng gói, biến thành sản phẩm “giả” trước khi đưa ra thị trường.

Trong cuộc khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 488 lít sữa pha trộn trị giá gần 29.917 rupee (tương đương gần 9 triệu đồng), 1.350 túi nhựa rỗng dùng để đóng gói, các dụng cụ phục vụ pha trộn cùng một chiếc điện thoại di động trị giá 10.000 rupee.

Một vụ án đã được lập tại Đồn cảnh sát Dahisar theo các điều khoản của Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) và Đạo luật An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm năm 2006, sửa đổi năm 2011. Điều đáng chú ý, cảnh sát xác nhận Kaveri không phải lần đầu dính líu đến hành vi này. Năm 2021, đối tượng từng bị bắt vì tội danh tương tự theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật An toàn Thực phẩm.

Nhà chức trách cảnh báo, vụ việc này gây ra mối nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Sữa bị pha loãng bằng nguồn nước bẩn có thể chứa vi khuẩn, hóa chất độc hại, dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi.

Toàn bộ tang vật, bao gồm số sữa giả, túi đóng gói và thiết bị pha trộn, đã được bàn giao cho cảnh sát Dahisar để phục vụ điều tra mở rộng. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường sữa tại Mumbai, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác, ưu tiên mua sản phẩm từ các cửa hàng uy tín để tránh nguy cơ mua phải hàng giả.

Vụ triệt phá này một lần nữa cho thấy tình trạng làm giả thực phẩm tại Ấn Độ vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm. Cảnh sát Mumbai khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch truy quét, nhằm ngăn chặn những đường dây gian lận thương mại và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.