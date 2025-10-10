‘Đốt’ gần hết dự trữ ngoại hối, quốc gia đồng minh khiến Mỹ phải can thiệp tiền tệ lần đầu tiên, bơm 20 tỷ USD ‘giải cứu’

Bộ Tài chính Mỹ đã can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ Argentina lần đầu tiên trong lịch sử nhằm giúp Tổng thống Javier Milei kiềm chế đà lao dốc của đồng peso trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 26/10.

Ngày 9/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết bộ đã “trực tiếp mua đồng peso Argentina” để hỗ trợ tỷ giá, sau khi chính quyền Buenos Aires gần như cạn kiệt dự trữ ngoại hối do phải bán ra liên tục nhằm giữ ổn định đồng nội tệ.

Washington đã hoàn tất khuôn khổ hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD với ngân hàng trung ương Argentina, ông Bessent nói, đồng thời nhấn mạnh rằng thành công của chương trình cải cách thị trường tự do của Tổng thống Milei quan rất quan trọng với khu vực.

“Argentina đang đối mặt với tình trạng thiếu thanh khoản nghiêm trọng”, Bộ trưởng Bessent phát biểu. “Bộ Tài chính Mỹ sẵn sàng thực hiện bất kỳ biện pháp đặc biệt nào cần thiết để ổn định thị trường”.

Theo Cục Dự trữ Liên bang New York, kể từ năm 1996, Mỹ chỉ 3 lần can thiệp vào thị trường tiền tệ quốc tế.

Đồng peso đã chịu áp lực bán tháo mạnh kể từ tháng trước, khi khủng hoảng chính trị làm gia tăng nghi ngờ về khả năng duy trì chính sách neo tỷ giá của chính quyền ông Milei – vốn nhằm giữ đồng peso mạnh để kìm hãm lạm phát.

Sau thông báo của Mỹ, trái phiếu USD kỳ hạn 10 năm của Argentina tăng giá, khiến lợi suất giảm còn 11,47%, mức thấp nhất kể từ tháng 9. Đồng peso tăng 0,6%, đạt mức mạnh nhất trong vòng một tuần.

Chính phủ của Tổng thống Milei đã cố gắng duy trì tỷ giá trong biên độ cố định trước bầu cử, tránh cú sốc phá giá lớn có thể gây hoảng loạn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong nước, trong 7 phiên gần nhất, Bộ Tài chính Argentina đã bán ra 1,8 tỷ USD, khiến nguồn dự trữ ngoại hối gần như cạn kiệt.

Hiện ngân hàng trung ương còn khoảng 13 tỷ USD từ khoản vay của IMF, có thể sử dụng để can thiệp khi đồng peso chạm giới hạn dưới của biên độ, theo các điều khoản trong gói cứu trợ được Quỹ phê duyệt hồi tháng 4.

Giới đầu tư quốc tế trước đó lo ngại Buenos Aires sẽ đốt gần hết dự trữ ngoại hối trước cuộc bầu cử nếu không nhận được hỗ trợ từ Mỹ.

Quỹ Ổn định Tỷ giá (ESF) của Bộ Tài chính Mỹ từng cho Mexico vay 20 tỷ USD năm 1994 sau khi đồng peso Mexico sụp đổ. Lần can thiệp ngoại hối nổi bật gần nhất của quỹ là vào năm 2011, khi Mỹ và nhóm G7 cùng bán đồng yên Nhật để hỗ trợ Tokyo sau trận động đất và sóng thần.

Theo nguồn tin từ Washington, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Caputo đã có 4 ngày đàm phán liên tiếp với giới chức Mỹ trong tuần này. Tổng thống Milei dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày 14/10, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo được xem là yếu tố quyết định cho tương lai kinh tế – tài chính của Argentina.

Tổng hợp﻿