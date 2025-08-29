Bất chấp áp lực từ Mỹ, Ấn Độ tiếp tục mua dầu mỏ từ Nga.

Tình hình hiện tại sẽ ra sao? Tất cả sẽ có trong bài viết của RIA Novosti.

Đã giữ lời hứa

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tăng thuế hải quan từ 25% lên 50% vào đầu tháng 8. Và ông đã làm như vậy.

Dầu thô Nga hiện chiếm 30-45% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Năm 2021, con số này chỉ còn không quá ba. Điều này khiến phương Tây vô cùng lo ngại, bởi họ đang tìm mọi cách để tước đoạt nguồn thu của Moskva.

Thực tế, Ấn Độ đã cắt giảm lượng dầu mua từ 1,18 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 400.000 thùng trong những ngày đầu tháng này. Tuy nhiên, Trung Quốc ngay lập tức tăng cường nỗ lực, tăng nguồn cung từ các cảng Baltic và Biển Đen gần gấp đôi.

Sẽ có khoảng mười đến mười lăm lô dầu Ural dự kiến cập cảng vào tháng 10 và tháng 11. Nhu cầu vẫn ở mức cao.

Khả thi về mặt kinh tế

New Delhi đã trở lại bình thường vào giữa tháng 8. Các công ty lọc dầu nhà nước Indian Oil Corp và Bharat Petroleum Corp đã mua một số lô dầu Ural để giao vào tháng 9 và tháng 10, Bloomberg và Reuters đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ các nhà giao dịch.

Những hành động như vậy khiến Washington ngạc nhiên. Cố vấn cấp cao về thương mại của tổng thống Mỹ, Peter Navarro, thừa nhận rằng ông cảm thấy bối rối.

"Ấn Độ có thể dễ dàng được giảm 25 phần trăm thuế vào ngày mai nếu ngừng mua dầu của Nga. Nhưng họ (Ấn Độ) không muốn điều đó. Họ sẽ không bỏ cuộc", ông nói.

Trong khi đó, các nhà cung cấp Nga đã tăng chiết khấu lên ba đô la một thùng, khiến nguyên liệu thô này trở nên rất hấp dẫn đối với các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, các cơ quan này lưu ý.

Ngoài dầu Ural, IOC đã mua các loại dầu Varandey và Siberian Light. Tập đoàn giải thích rằng họ đang hành động "dựa trên tính khả thi về mặt kinh tế".

"Chiết khấu và điều khoản thanh toán linh hoạt đã quyết định tất cả. Một mặt, điều này vượt trội hơn rủi ro bị trừng phạt.

Mặt khác, nó bảo vệ sự đa dạng hóa các nhà cung cấp, điều rất quan trọng đối với Ấn Độ, quốc gia luôn theo đuổi chính sách trung lập", Alexey Ponomarev, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính hàng hải, cho biết.

"Nếu bạn không thích thì đừng mua nó"

New Delhi đã khuyên phương Tây nên bình tĩnh. Như Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar đã phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới ET, họ có thể sẽ không mua các sản phẩm dầu mỏ từ Ấn Độ nếu họ quá bất bình về Nga.

"Không ai ép buộc bạn cả. Nhưng châu Âu đang mua, Mỹ đang mua. Và nếu bạn không thích, thì đừng làm", ông nhấn mạnh.

Ấn Độ đã trở thành nước xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ lớn thứ hai sang Liên minh châu Âu, chỉ sau Ả Rập Xê Út vào năm 2023. Các nước nhập khẩu chính là Pháp, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Croatia và Đức.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã cáo buộc một số nước EU "đạo đức giả và đạo đức giả" khi mua dầu của Nga thông qua Ấn Độ, lách các lệnh trừng phạt của chính họ. Tuy nhiên, ông khẳng định Budapest đang hành động "trung thực, công khai và trực tiếp".

Tiếp theo là gì?

Các dự báo còn trái chiều. Bloomberg cho biết các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ có kế hoạch cắt giảm lượng mua từ 1,8 xuống còn 1,4-1,6 triệu thùng trong những tháng tới do áp lực từ Mỹ.

Nhưng sự hợp tác với Moskva vẫn sẽ tiếp tục.

Như Alexey Ponomarev lưu ý, các nhà cung cấp Trung Đông sẽ cố gắng tận dụng tình hình này, chủ yếu là Riyadh.

Tuy nhiên, sẽ không thể đẩy Nga sang một bên đáng kể - Ural quá có lợi nhuận. Và chi phí thiết lập chuỗi công nghệ cho các nhà chế biến lại cao. Do đó, Ấn Độ sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp, giảm thiểu rủi ro chính trị, nhà phân tích tin chắc.

Ả Rập Xê Út có đủ năng lực sản xuất và quan hệ thương mại với Ấn Độ vốn rất bền chặt. Tuy nhiên, cạnh tranh về giá vẫn là một thách thức nghiêm trọng đối với Riyadh, theo Dmitry Morkovkin, phó giáo sư tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga.

"Đối với người tiêu dùng Ấn Độ, nguyên liệu thô của Nga là cơ hội để thống trị thị trường sản phẩm dầu mỏ châu Âu. Chính mức chiết khấu, đôi khi lên tới 15%, cho phép tăng xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Ngay cả trong bối cảnh các mối đe dọa từ Mỹ, việc từ chối hoàn toàn giao dịch với Moskva vẫn có vẻ không thực tế", Pavel Maryshev, thành viên hội đồng chuyên gia của Hiệp hội Khí đốt Nga, nhận định.

Lập trường của New Delhi vẫn không thay đổi: mua ở nơi nào có lợi hơn. Và Nga, rõ ràng, sẵn sàng đáp ứng một trong những đối tác chủ chốt của mình.