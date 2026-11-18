Theo VZ, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, Nga đạt được bước tiến như vậy.

“Đòn đáp trả kinh hoàng” vì Crimea khiến Kiev choáng váng

Tờ VZ (Nga) đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào hai cây cầu tại Kiev, với tổng cộng 7 đòn đánh trong đêm.

Bốn đòn nhằm vào cầu Nam, ba đòn còn lại đánh vào cầu Bắc, khiến bộ phận neo giữ kết cấu cầu bị hư hại. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko được dẫn lời xác nhận giao thông trên cả hai cây cầu đã bị đình chỉ hoàn toàn.

VZ gọi đây là “đòn đáp trả kinh hoàng” sau cuộc tập kích của Ukraine vào cầu Crimea. Đáng lưu ý, không chỉ Kiev, nhiều địa điểm khác tại Ukraine cũng hứng chịu các đợt tập kích. Theo truyền thông Nga, tên lửa và UAV đánh vào đầu mối đường sắt tại Vinnytsia, khu công nghiệp ở Zhytomyr và một cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Pavlograd.

Tại Izmail, hạ tầng năng lượng cùng khuôn viên doanh nghiệp New Energy bị đánh trúng; phần thượng tầng tàu tiếp tế Janine 1 bị hư hại. Kênh “Du kích Donbass” còn thông báo các đòn tấn công nhằm vào nhà máy Motor Sich, một đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp Ivchenko-Progress tại Zaporizhzhia.

Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Loạt tập kích diễn ra sau khi cầu Crimea bị Ukraine tấn công trong đêm thứ hai liên tiếp. Theo VZ, cuộc tấn công vào cầu có quy mô lớn, khiến hoạt động đường sắt gián đoạn trước khi được khôi phục.

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev khẳng định nguồn cung hàng hóa cho thành phố không bị ảnh hưởng. Chính quyền đồng thời nghiên cứu các tuyến vận tải hành khách thay thế. Tại Kherson, ông Vladimir Saldo, người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm, cho biết hàng hóa thiết yếu vẫn được chuyển đến đầy đủ qua các tuyến dự phòng.

Tờ The Times (Anh) dẫn nguồn tin từ Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine (GUR), cho biết cuộc tập kích cầu Crimea được lên kế hoạch trước thềm cuộc gặp giữa các ông Putin, Trump và Tập Cận Bình, nhằm “làm bẽ mặt Nga”.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị các đồng minh NATO hỗ trợ phá hủy bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga.

“Các đối tác phương Tây có công nghệ cho phép làm điều đó. […] Châu Âu có những loại tên lửa đủ khả năng thực hiện các đòn tấn công thực sự hiệu quả”, ông Zelensky nói.

Kênh “Biên niên sử quân sự” của Nga cho biết máy bay NATO đã trinh sát khu vực trước cuộc tập kích cầu Crimea, đồng thời đặt câu hỏi liệu phía Mỹ có biết trước kế hoạch tấn công hay không.

Quyết định của ông Putin giúp chọc thủng phòng tuyến

Trong khi các đòn tập kích diễn ra, VZ cho biết Cụm quân “Trung tâm” tiếp tục phát triển tiến công trên hướng Ocheretino.

Sau bước tiến ở phía bắc Belozyorskoye, các đơn vị Nga tiến thêm hơn 2,5 km dọc đường sắt và kiểm soát làng Blagodat. Khu dân cư này có vị trí quan trọng, giúp quân Nga áp sát Vysokaya Gora, phía trước là Stepanovka và thị trấn Novodonetskoye.

Theo báo Nga, một nguyên nhân khiến phòng tuyến Ukraine suy yếu là Cụm tác chiến chiến thuật “Trung tâm” của nước này, trong đó có Quân đoàn 3, đã tiêu hao phần lớn lực lượng dự bị có thể huy động tại khu vực Liman mà không đạt kết quả đáng kể.

Quân Nga tận dụng tình thế đó để tiến lên, tiếp tục cách đánh từng áp dụng ở Dobropolye: không chờ giải quyết hoàn toàn lực lượng phòng thủ trong đô thị mới mở rộng tiến công.

Lần này, họ tiếp tục tiến về Novodonetskoye, kiểm soát làng Vesna và thâm nhập Novopavlovka trong lúc giao tranh tại Belozyorskoye chưa kết thúc.

Ảnh minh họa. Nguồn: IT

VZ gắn thay đổi này với quyết định của Tổng thống Putin về việc bổ nhiệm Thượng tướng Andrey Ivanayev làm tư lệnh Cụm quân “Trung tâm”. Trước đó, ông Ivanayev chỉ huy Cụm quân “Phía Đông” trong giai đoạn lực lượng này liên tiếp tạo ra các bước đột phá.

Dưới thời người tiền nhiệm Andrey Mordvichev, chiến thuật bao vây bằng hai cánh thường được sử dụng để đánh chiếm những khu dân cư lớn. Theo VZ, cách đánh hiện được điều chỉnh theo hướng tận dụng sơ hở để tiến sâu trước khi đối phương kịp củng cố.

Tại hướng Kharkov, quân Nga cũng được thông báo đã tiến hơn 2 km qua khu rừng giữa hai sông Staritsa và Seversky Donets, hướng tới Rubezhnoye. Địa điểm này có ý nghĩa đối với việc thiết lập đầu cầu ở bờ đối diện.

Đáng chú ý hơn là thông tin một vị trí thuộc tuyến phòng thủ thứ hai bị chọc thủng. Theo truyền thông Nga, nếu mở rộng được cửa đột phá, các đơn vị có thể tiến vào khoảng không gian dài 30 km không có chướng ngại công binh.

Sự kiện lần đầu tiên kể từ năm 2022

Trong khi quân Nga tìm cách mở rộng đột phá trên hướng Kharkov, tại Sumy, Cụm quân “Phía Bắc” cũng được thông báo đã có bước tiến lớn. Theo VZ, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022 quân Nga tiến đến gần Sumy như vậy.

Dẫn đánh giá của một số chuyên gia tình báo, VZ cho biết quân Nga tiến sâu khoảng 6 km qua khu vực rừng phía nam Yunakovka, trên mặt trận rộng 11 km. Tổng diện tích kiểm soát thêm vào khoảng 50 km². Theo VZ, nếu các số liệu được xác nhận, đây sẽ là một thành công lớn trên hướng Sumy.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác đưa ra đánh giá trái ngược sau khi đối chiếu hình ảnh từ UAV Ukraine. Theo những nguồn này, quân Ukraine vẫn tìm cách thâm nhập Yunakovka, bám trụ ở phía nam và gây sức ép về trung tâm làng.

“Tôi không cho rằng tình hình ở đây đang dễ dàng hơn, mà ngược lại. Nếu hình thái mặt trận thực sự như một số nguồn mô tả, quân đội Ukraine sẽ không thể gây sức ép lên Yunakovka”, bình luận viên quân sự Dmitry Degtyarev, người điều hành kênh “Bộ Tổng tham mưu”, nhận xét.

VZ lưu ý Yunakovka nằm cách đường tiếp xúc khoảng 10 km, đồng thời cho rằng thông tin giao tranh tại đây có thể liên quan đến hoạt động thâm nhập của những nhóm nhỏ Ukraine. Tờ này so sánh với diễn biến trước đó tại Konstantinovka, khi các nhóm binh sĩ tiến vào một số vị trí, quay video rồi tuyên bố kiểm soát khu vực.