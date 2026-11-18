The War Zone cho biết Kiev sử dụng 11 loại vũ khí để tấn công cầu Crimea. Một chuyên gia quân sự phân tích cách Ukraine tìm đường vượt qua hệ thống phòng thủ để tiếp cận mục tiêu.

Đêm 17/11, Crimea tiếp tục hứng chịu cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine, khiến hai người thiệt mạng. Cầu Crimea cũng trải qua cuộc tấn công thứ hai trong vòng 24 giờ. Tạp chí Mỹ The War Zone dẫn các tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, công bố chi tiết về cuộc tập kích trong đêm.

Theo nội dung bài viết, đây không phải một cuộc tấn công được thực hiện ngẫu hứng. Phía Ukraine đã chuẩn bị trong nhiều tuần, chia kế hoạch thành bảy giai đoạn liên tiếp. Trước tiên, lực lượng Ukraine tìm cách “làm mù” hệ thống phòng thủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

Ông Zelensky cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cùng Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này xây dựng và phối hợp thực hiện chiến dịch. Trong quá trình chuẩn bị, các đơn vị Ukraine lần lượt tấn công hệ thống phòng không, radar, thiết bị tác chiến điện tử và những mục tiêu khác trên đường tiếp cận cây cầu. Đòn đánh vào công trình là giai đoạn thứ bảy của chiến dịch.

Sau đó, UAV phản lực Palianytsia được phóng vào phần cầu đường bộ, còn các tên lửa hành trình Ruta, FP-5 Flamingo và R-360 Neptune tấn công phần cầu đường sắt.

Ngoài ra, theo lời ông Zelensky được The War Zone dẫn lại, bảy loại UAV trinh sát và tấn công tham gia chiến dịch gồm Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, MICH-2000, An-197 và FP-1. Cùng với Palianytsia và ba loại tên lửa hành trình, danh sách gồm tổng cộng 11 hệ thống vũ khí.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn cho biết trong đòn đánh sử dụng Flamingo, đường truyền liên lạc hoạt động tới những giây cuối cùng. Ông mô tả chiến dịch là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine, trong đó có những cây cầu tại Zaporizhzhia, Dnipro, Kiev và tỉnh Odessa.

Tuy nhiên, bài viết phía Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn, bắn hạ phần lớn mục tiêu. Nguồn này khẳng định những hư hại của cầu sẽ được các chuyên gia khắc phục trong thời gian ngắn nhất.

Tên lửa đã vượt qua phòng thủ bằng cách nào?

Trao đổi với aif.ru, chuyên gia quân sự Yuri Knutov đưa ra lý giải về cách tên lửa Ukraine tiếp cận công trình chiến lược này.

Theo ông, cuộc tấn công nhiều khả năng xuất phát từ hướng biển khơi. Ông cho rằng phía Ukraine không mạo hiểm đưa tên lửa bay qua các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, bởi tại đây có nhiều tầng phòng không có thể đánh chặn mục tiêu từ xa.

Trong cách lý giải của ông Knutov, hướng bay từ biển giúp tên lửa tránh những khu vực tập trung các tầng phòng thủ nói trên. Thay vì đi qua Zaporizhzhia và Kherson, vũ khí tiếp cận cây cầu từ phía mặt nước.

Chuyên gia này giải thích, tên lửa bay sát mặt biển ở độ cao cực thấp, khiến radar khó phát hiện và bám bắt. Chỉ khi tới gần cây cầu, tên lửa mới đột ngột vọt lên, sau đó bổ nhào xuống mục tiêu.

Trong khi đó, ông Yan Gagin, thành viên Hội đồng Chính sách đối ngoại và quốc phòng Nga, nói với báo MK rằng phía Ukraine theo đuổi đồng thời hai mục tiêu.

Thứ nhất là cắt đứt tuyến tiếp tế then chốt, nơi vận chuyển các loại hàng hóa dân sự thiết yếu tới Crimea và Sevastopol. Thứ hai là gây tổn hại về uy tín bằng cách tấn công công trình mang ý nghĩa biểu tượng đối với việc bán đảo sáp nhập vào Nga.

Cầu Crimea dài khoảng 19 km, vượt qua eo biển Kerch, gồm hai phần đường bộ và đường sắt riêng biệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khánh thành phần cầu đường bộ vào tháng 5/2018. Ngoài phục vụ giao thông dân sự, công trình còn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động tiếp tế cho lực lượng Nga.

Ông Gagin còn cho rằng Tổng thống Zelensky muốn sử dụng những cuộc tấn công như vậy làm công cụ gây sức ép với Moscow trong các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới. Theo cách nhìn của ông, Kiev muốn biến thiệt hại đối với công trình thành lợi thế trên bàn đàm phán.

Ảnh minh họa. Nguồn TST

Lời kêu gọi đáp trả cứng rắn

Theo ông Gagin, Nga không nên chỉ đáp trả bằng những “đòn trả đũa” thông thường. Ông cho rằng phản ứng trước cuộc tấn công cầu Crimea phải đủ sức khiến đối phương tê liệt vì sợ hãi.

Ông Gagin kêu gọi Nga thể hiện sức mạnh bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để thực hiện các đòn tấn công cảnh cáo nhằm vào những khu vực tập trung lực lượng Ukraine.

Theo quan điểm của ông, Nga có đầy đủ quyền thực hiện biện pháp này, bởi sự mềm mỏng sẽ chỉ khiến đối phương tiếp tục hành động và đẩy căng thẳng lên cao hơn. Ông lập luận rằng Moscow cần thể hiện quyết tâm nhằm ngăn những cuộc tập kích tương tự tái diễn.

Không dừng lại ở đó, ông Gagin còn kêu gọi tấn công các sở chỉ huy và những địa điểm tập trung sĩ quan NATO, mà theo ông, thường xuyên diễn ra cả trong lẫn ngoài lãnh thổ Ukraine.

Ông cáo buộc đây là những nơi đưa ra quyết định tấn công các khu vực của Nga, khiến dân thường trở thành nạn nhân. Từ đó, ông đề nghị mở rộng phạm vi đáp trả tới cả những địa điểm này.