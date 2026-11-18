Ngoài các cuộc gặp cấp cao liên quan đến Ukraine, Moscow còn chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt.

Ông Putin tới Thâm Quyến cùng phái đoàn hùng hậu

Rạng sáng 18/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2026.

Theo TASS, chuyên cơ chở nhà lãnh đạo Nga hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bảo An, nơi ông được ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đón tiếp.

Chuyến công tác diễn ra trong hai ngày 18–19/11, giữa lúc Thâm Quyến trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế với sự hiện diện của lãnh đạo nhiều nền kinh tế lớn.

Một trong những sự kiện được mong đợi nhất là cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra ngày 19/11.

Tuy nhiên, chương trình nghị sự của Moscow tại Thâm Quyến không chỉ giới hạn ở vấn đề Ukraine hay những cuộc đàm phán về an ninh quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các thành viên đoàn tháp tùng tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2026. Nguồn ảnh: Zhai Jianlan/Xinhua

Trong cuộc họp báo trước chuyến thăm, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov công bố thành phần phái đoàn tháp tùng ông Putin, gồm ba phó thủ tướng, bảy bộ trưởng, nhiều quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống và đại diện các doanh nghiệp lớn.

Theo thông tin từ Điện Kremlin được TASS dẫn lại ngày 16/11, hơn 30 doanh nghiệp Nga tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, trong đó có các tập đoàn dầu khí, ngân hàng Sber và những doanh nghiệp công nghệ như Yandex, Wildberries.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp năng lượng, tài chính và công nghệ cho thấy những vấn đề kinh tế chiếm vị trí quan trọng trong chương trình làm việc của đoàn Nga.

Theo kế hoạch, ông Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC ngày 18/11, nơi quy tụ hơn 2.000 đại diện chính trị và doanh nghiệp đến từ các nền kinh tế trong và ngoài khu vực.

Tại diễn đàn, nhà lãnh đạo Nga dự kiến trình bày đánh giá về tình hình kinh tế thế giới, triển vọng phát triển của Nga và tiềm năng đầu tư của nước này.

Điện Kremlin đặc biệt nhấn mạnh việc Moscow muốn giới thiệu những cơ hội hợp tác mới với các đối tác châu Á – Thái Bình Dương.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng truyền thống, các vấn đề liên quan công nghệ, thương mại số, logistics và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng nằm trong những chủ đề hợp tác được Nga quan tâm.

Theo Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov, Moscow coi việc xây dựng các quy tắc chung, rõ ràng về số hóa và ứng dụng AI là một trong những ưu tiên tại APEC năm nay.

Như vậy, bên cạnh những cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao, đoàn Nga còn mang tới Thâm Quyến chương trình hợp tác kinh tế và công nghệ có phạm vi rộng.

Hé lộ kế hoạch đặc biệt của Nga hướng tới năm 2035

Một trong những hoạt động quan trọng trong chuyến công tác là cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, được lên lịch ngày 18/11.

Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về quan hệ song phương trong cả khuôn khổ mở rộng với sự tham gia của các phái đoàn và cuộc trao đổi với thành phần hạn chế.

Trong đó, nội dung kinh tế được dành riêng cho cuộc hội đàm mở rộng, còn những vấn đề đối ngoại, bao gồm tình hình Ukraine, sẽ được trao đổi trong khuôn khổ hẹp hơn.

Quan hệ thương mại Nga – Trung cũng là một trong những chủ đề được Điện Kremlin nhấn mạnh trước hội nghị.

Theo số liệu được ông Ushakov công bố, kim ngạch thương mại song phương từng lập kỷ lục khoảng 245 tỷ USD vào năm 2024. Moscow kỳ vọng hai nước có thể vượt mức này trong năm 2026.

Ngoài thương mại, hai bên dự kiến thảo luận về triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, công nghệ và một số dự án phát triển dài hạn.

Toàn cảnh một phiên thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 17/11. Diễn đàn quy tụ hơn 2.000 đại diện chính trị và doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Nga. Nguồn ảnh: Qiu Shaoyu/Xinhua

Đáng chú ý, lịch trình tại Thâm Quyến còn bao gồm chuyến thăm của ông Putin tới cơ sở giáo dục liên kết giữa Đại học Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov và Đại học Công nghệ Bắc Kinh.

Theo TASS, nhà lãnh đạo Nga dự kiến tham quan triển lãm thành tựu của trường và trao đổi với sinh viên.

Hoạt động này phản ánh một lĩnh vực hợp tác khác giữa Moscow và Bắc Kinh, bên cạnh những dự án thương mại và năng lượng.

Tuy nhiên, một trong những thông tin đáng chú ý nhất được Điện Kremlin nhắc lại trước hội nghị là kế hoạch Nga đăng cai APEC vào năm 2035.

Theo ông Ushakov, Moscow đã chuẩn bị đề xuất đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2035 và đang tích cực thảo luận vấn đề này.

Đây không phải kế hoạch mới xuất hiện tại hội nghị Thâm Quyến. Trước đó, từ tháng 8/2026, phía Nga đã đề cập mục tiêu giành quyền đăng cai diễn đàn vào năm 2035.

Nga gia nhập APEC năm 1998, cùng thời điểm với Việt Nam và Peru. Năm 2012, nước này từng đăng cai Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Vladivostok.

Nếu đề xuất được chấp thuận, Nga sẽ có cơ hội lần thứ hai tổ chức hội nghị cấp cao của diễn đàn.

Việc Moscow thúc đẩy kế hoạch ngay từ thời điểm hiện tại cho thấy nước này tiếp tục dành sự quan tâm cho hợp tác kinh tế tại châu Á – Thái Bình Dương trong dài hạn.

Đối với Nga, APEC không chỉ là nơi tiến hành những cuộc gặp ngoại giao cấp cao mà còn là diễn đàn để mở rộng quan hệ với các nền kinh tế trong khu vực.

Theo những ưu tiên được APEC công bố cho năm 2026, các nền kinh tế thành viên tập trung vào ba lĩnh vực lớn: mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác.

Những nội dung liên quan chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế, thương mại số và AI cũng được đưa vào chương trình thảo luận tại Thâm Quyến.

Đây đều là những lĩnh vực mà Moscow muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong khu vực.

Cuộc gặp ba bên được chờ đợi và loạt hoạt động ngoại giao

Dù các vấn đề kinh tế chiếm vị trí quan trọng, sự kiện thu hút nhiều sự chú ý nhất trong lịch trình của ông Putin vẫn là cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 19/11.

Theo Điện Kremlin, đây sẽ là lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo tiến hành một cuộc gặp theo định dạng ba bên.

Ông Ushakov cho biết các bên đang tiếp tục chuẩn bị chương trình nghị sự, trong đó có những vấn đề liên quan an ninh quốc tế và quan hệ giữa ba cường quốc.

Moscow kỳ vọng cuộc gặp có thể kết thúc bằng một tuyên bố chung. Tuy nhiên, việc thống nhất nội dung văn kiện vẫn phụ thuộc vào kết quả trao đổi giữa các bên.

Trong trường hợp không đạt được đồng thuận về tuyên bố chung, từng nhà lãnh đạo có thể đưa ra đánh giá riêng về kết quả hội đàm.

Biểu tượng APEC 2026 xuất hiện trước Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 16/11, khi thành phố chuẩn bị đón các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cấp cao. Ảnh: Xinhua

Ngoài cuộc gặp ba bên, Nga và Mỹ còn đang thu xếp một cuộc tiếp xúc song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.

Theo ông Ushakov, công tác chuẩn bị đã được đề cập trong những cuộc trao đổi gần đây với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, gồm Steve Witkoff và Jared Kushner.

Vấn đề Ukraine và những đề xuất của Washington, Moscow liên quan đến giải quyết xung đột dự kiến nằm trong chương trình thảo luận.

Trước đó, Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Trump muốn đưa vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân ra thảo luận trong cuộc gặp với lãnh đạo Nga và Trung Quốc.

Trong khi đó, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Putin dự kiến thông báo về những cuộc tiếp xúc gần đây giữa Moscow và Washington, bao gồm các cuộc trao đổi liên quan đến Ukraine tại Abu Dhabi.

Bên cạnh quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Nga còn có lịch gặp lãnh đạo một số quốc gia châu Á tại Thâm Quyến.

Sau khi kết thúc chương trình tại Trung Quốc, ông Putin dự kiến tới Dushanbe để gặp Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, tiếp tục thảo luận về hợp tác giữa hai nước.

Như vậy, chuyến công tác tại Thâm Quyến của Tổng thống Putin kết hợp nhiều hoạt động, từ đàm phán cấp cao về những vấn đề quốc tế đến xúc tiến hợp tác kinh tế, công nghệ và quan hệ song phương với các đối tác châu Á.

Trong khi cuộc gặp Nga – Mỹ – Trung thu hút sự chú ý đặc biệt vì những vấn đề an ninh và xung đột Ukraine, Moscow cũng tiếp tục thúc đẩy những mục tiêu dài hạn, trong đó có kế hoạch đăng cai APEC 2035.

Điều này cho thấy chương trình nghị sự của Nga tại Thâm Quyến không chỉ hướng tới những kết quả ngoại giao trước mắt mà còn gắn với các kế hoạch hợp tác kinh tế tại khu vực trong những năm tới.