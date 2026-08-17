Trong lúc dọn căn nhà được người thân quá cố để lại tại Pháp, người đàn ông bất ngờ phát hiện một khối tài sản khổng lồ được cất giấu ở nhiều vị trí khó ngờ.

Người đàn ông càng dọn nhà càng phát hiện thêm vàng

Một vụ thừa kế tưởng chừng bình thường tại thành phố Évreux, vùng Normandy (Pháp) đã trở thành câu chuyện gây xôn xao khi người đàn ông phát hiện khoảng 100kg vàng được người thân quá cố bí mật cất giấu trong căn nhà để lại.

Sự việc được phát hiện vào năm 2016. Theo AFP, người đàn ông được thừa kế một căn nhà lớn cùng toàn bộ đồ đạc bên trong. Khi bắt đầu thu dọn và di chuyển các món đồ, ông tình cờ tìm thấy những dấu hiệu đầu tiên về khối tài sản mà người quá cố đã cất giấu.

Ban đầu, người đàn ông tìm thấy một hộp kim loại chứa những đồng tiền vàng được giấu bên dưới một món đồ nội thất. Chiếc hộp được cố định rất kỹ, khiến nó khó bị phát hiện nếu chỉ quan sát thông thường.

Người đàn ông phát hiện khoảng 100kg vàng được người thân quá cố bí mật cất giấu trong căn nhà để lại. (Ảnh: La Dépêche)

Tưởng đây chỉ là một số tài sản nhỏ mà người thân để lại, người đàn ông tiếp tục kiểm tra căn nhà. Sau đó, ông lại phát hiện thêm những đồng tiền vàng được cất trong một hộp đựng rượu whisky.

Cuộc tìm kiếm từ đó hé lộ một khối tài sản lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Vàng được cất ở nhiều vị trí khác nhau trong căn nhà, từ bên dưới đồ nội thất cho đến khu vực phòng tắm và những nơi kín đáo khác.

Theo Nicolas Fierfort, đấu giá viên tại Évreux, số vàng được cất giấu kỹ đến mức ngay cả ông cũng không phát hiện ra khi từng đến căn nhà để thẩm định những món đồ nội thất mà người thừa kế dự định bán.

Tổng cộng, kho tài sản có khoảng 5.000 đồng và miếng vàng, 37 thỏi vàng nặng 1kg mỗi thỏi và 2 thỏi lớn nặng tới 12kg mỗi thỏi. Tổng trọng lượng số vàng được xác định vào khoảng 100kg.

Hai thỏi lớn như vậy có tổng trọng lượng lên tới 24kg.

Kho vàng trị giá hàng triệu USD

Sau khi nhận ra quy mô của số tài sản được tìm thấy, người đàn ông đã liên hệ với luật sư để xác minh và xử lý số vàng theo quy định.

Điều đáng chú ý là trong căn nhà còn lưu giữ các giấy tờ liên quan đến việc mua vàng. Những tài liệu này cho thấy số vàng có nguồn gốc hợp pháp và phần lớn được người quá cố mua trong khoảng những năm 1950-1960.

Theo Le Parisien, hàng nghìn đồng tiền vàng trong kho tài sản có nguồn gốc từ nhiều quốc gia, trong đó có Pháp, Thụy Sĩ và Mỹ. Các giấy chứng nhận mua bán và tài liệu liên quan đến những thỏi vàng cũng được tìm thấy.

Tại thời điểm phát hiện, toàn bộ 100kg vàng được định giá khoảng 3,5 triệu euro, tương đương khoảng 3,7 triệu USD vào năm 2016.

Kho tài sản có khoảng 5.000 đồng và miếng vàng, 37 thỏi vàng nặng 1kg mỗi thỏi và 2 thỏi lớn nặng tới 12kg mỗi thỏi. (Ảnh: La Dépêche)

Sau khi nguồn gốc tài sản được xác minh, số vàng được bán thông qua nhà đấu giá tại Évreux cho các nhà kinh doanh vàng ở Pháp và nước ngoài.

Tuy nhiên, việc bất ngờ sở hữu kho vàng khổng lồ cũng kéo theo nghĩa vụ tài chính không nhỏ. Theo truyền thông Pháp, người đàn ông phải thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan đến tài sản thừa kế. Nhà chức trách cũng có thể xem xét các khoản thuế chưa được kê khai trước đó đối với số tài sản của người quá cố.

Câu chuyện gây chú ý không chỉ bởi khối lượng lên tới 100kg vàng mà còn bởi cách người chủ cũ cất giấu chúng trong căn nhà suốt nhiều năm. Nếu người đàn ông không tiến hành thu dọn và kiểm tra kỹ những món đồ được thừa kế, khối tài sản trị giá hàng triệu USD này có thể vẫn tiếp tục nằm im tại những vị trí ít ai ngờ tới.

Theo AFP, La Dépêche, Le Parisien, Euronews