Đi bắt cá về ăn tối, người đàn ông kéo lên gần 200 kg thứ phủ kín thuyền: Chuyên gia chỉ ra điều đáng lo

Người đàn ông ở Thái Lan chỉ định bắt vài con cá mang về cho bữa tối, nhưng khi kéo lưới lên, cảnh tượng phủ kín thuyền khiến ông không khỏi kinh ngạc.

Người đàn ông bất ngờ kéo lên gần 200 kg cá

Một ngư dân ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, bất ngờ bắt được khoảng 200 kg cá rô phi cằm đen trong một lần thả lưới tại vịnh Bang Lamung. Đáng chú ý, gần như toàn bộ số cá mắc lưới đều thuộc cùng một loài.

Sự việc được chú ý sau khi một đoạn video ghi lại cảnh hàng loạt cá rô phi cằm đen mắc trong lưới tại vịnh Bang Lamung, còn được gọi là biển Ban Rong Po, gần cửa kênh Bang Lamung, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, được đăng tải lên Facebook.

Theo Khaosod, sáng 14/8, phóng viên đã tới bãi biển Ban Rong Po, nơi có cộng đồng ngư dân truyền thống sinh sống, để tìm hiểu sự việc.

Người đàn ông ở Thái Lan chỉ định bắt vài con cá mang về cho bữa tối, nhưng khi kéo lưới lên, cảnh tượng phủ kín thuyền khiến ông không khỏi kinh ngạc. (Ảnh: Tnews)

Ông Nattakorn Suea-iam, 27 tuổi, còn được gọi là Tai Nut, chủ nhân đoạn video, cho biết mẻ lưới đặc biệt được ông đánh bắt vào ngày 12/8.

Hôm đó, người đàn ông điều khiển thuyền ra biển với ý định thả lưới bắt một ít cá đối mang về chế biến cho gia đình. Thế nhưng, khi kéo lưới lên, ông nhanh chóng nhận ra phần lớn những gì mắc bên trong không phải cá đối.

Thay vào đó là số lượng lớn cá rô phi cằm đen. Cá nhiều đến mức phủ kín một phần thuyền, với tổng trọng lượng được Tai Nut ước tính lên tới gần 200 kg.

Điều này khiến người đàn ông đặc biệt bất ngờ. Tai Nut cho biết ông đã gắn bó với biển và nghề đánh bắt tại khu vực này từ nhỏ nhưng chưa bao giờ chứng kiến lượng cá rô phi cằm đen lớn đến như vậy. Trước đây, ông chủ yếu biết đến những vấn đề liên quan tới loài cá này qua các bản tin ở những khu vực khác.

Nhiều gia đình sau đó đã đến chia nhau số cá. (Ảnh: Tnews)

Sau khi đưa cá lên bờ, Tai Nut không vứt bỏ mà đăng video thông báo để người dân trong làng nếu có nhu cầu có thể tới lấy về làm thực phẩm. Nhiều gia đình sau đó đã đến chia nhau số cá.

Phần còn lại được người đàn ông mang về thử chế biến theo nhiều cách, bao gồm chiên và phơi khô. Sau khi thưởng thức, ông nhận xét thịt cá có hương vị khá giống cá rô phi thông thường nhưng béo hơn.

Tuy nhiên, điều khiến ngư dân địa phương quan tâm không phải hương vị của số cá mà là mật độ xuất hiện bất thường của chúng. Trong chuyến đánh bắt của Tai Nut, gần như không có loài cá nào khác mắc vào lưới ngoài cá rô phi cằm đen.

Chuyên gia từng cảnh báo về sự xuất hiện của loài cá này

Theo thông tin từ Cục Thủy sản Thái Lan, cá rô phi cằm đen không phải đến nay mới được phát hiện tại Bang Lamung.

Tháng 10/2025, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi trồng Thủy sản Nước ngọt Chonburi đã tiến hành khảo sát tại 8 địa điểm thuộc 4 huyện của tỉnh Chonburi. Kết quả khi đó cho thấy Bang Lamung là khu vực phát hiện cá rô phi cằm đen, cụ thể tại vùng cửa kênh Bang Lamung tiếp giáp biển.

Theo thông tin từ Cục Thủy sản Thái Lan, cá rô phi cằm đen không phải đến nay mới được phát hiện tại Bang Lamung. (Ảnh: Tnews)

Đáng chú ý, thời điểm đó số lượng cá được ghi nhận còn tương đối ít. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu mẫu, cân đo và lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm soát loài cá này.

Đến tháng 5/2026, tình hình bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn. Theo Thai PBS, ngư dân tại Bang Lamung cho biết họ có thể bắt được nhiều cá rô phi cằm đen trong những lần quăng chài, trong khi một số người bày tỏ lo ngại về nguồn lợi thủy sản bản địa.

Cũng trong tháng 5, cơ quan thủy sản địa phương đã kiểm tra khu vực sau khi xuất hiện thông tin cá rô phi cằm đen được phát hiện ở vùng biển gần Pattaya. Người dân địa phương cho biết từng nhìn thấy các đàn cá xuất hiện ngoài biển và có thể đánh bắt với số lượng đáng kể.

Các chuyên gia thủy sản cho biết cá rô phi cằm đen là loài ngoại lai có khả năng thích nghi tốt, trong đó có khả năng tồn tại ở môi trường nước lợ ven biển. Việc loài cá này xuất hiện với số lượng lớn vì thế có thể gây áp lực lên các loài thủy sinh bản địa và nguồn lợi thủy sản nếu chúng tiếp tục phát tán.

Một khả năng từng được cơ quan thủy sản địa phương đề cập là vào mùa mưa, lượng nước lớn từ hệ thống kênh có thể đưa cá ra khu vực cửa sông và vùng biển ven bờ.

Người dân địa phương cho biết từng nhìn thấy các đàn cá xuất hiện ngoài biển và có thể đánh bắt với số lượng đáng kể. (Ảnh: Tnews)

Nhận định này cũng tương đồng với phỏng đoán của Tai Nut. Người đàn ông cho rằng đàn cá mà ông bắt được có thể đã di chuyển từ kênh Bang Lamung ra biển sau những trận mưa lớn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định dựa trên kinh nghiệm đánh bắt và chưa có kết quả khảo sát chính thức xác nhận nguyên nhân của mẻ cá gần 200 kg.

Tại Rong Po, nhiều ngư dân vừa khai thác thủy sản ven bờ vừa nuôi trai cũng bày tỏ lo ngại. Họ cho rằng nếu cá rô phi cằm đen tiếp tục xuất hiện với mật độ lớn, nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái ven biển, bao gồm các khu vực nuôi trai, có thể chịu ảnh hưởng.

Người dân địa phương vì vậy mong muốn các cơ quan quản lý thủy sản sớm khảo sát số lượng và phạm vi phân bố của cá rô phi cằm đen tại khu vực, từ đó đánh giá chính xác những tác động có thể xảy ra.

Từ chỗ chỉ được ghi nhận với số lượng tương đối ít tại cửa kênh Bang Lamung vào năm 2025, đến những ghi nhận về cá xuất hiện ngoài biển trong năm 2026 và mẻ lưới gần 200 kg của Tai Nut, sự hiện diện của cá rô phi cằm đen tại khu vực đang khiến cộng đồng ngư dân đặc biệt quan tâm.

Theo Khaosod, Cục Thủy sản Thái Lan, Thai PBS

