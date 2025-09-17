Ngày 16/9, Công an xã Hải Châu (Nghệ An) cho biết đã vận động thành công Ngô Thị Oanh (SN 2000, trú xóm Đông Mỹ) ra đầu thú sau gần 10 ngày thuyết phục.

Ngày 4/9, Công an xã Hải Châu nhận được quyết định truy nã Ngô Thị Oanh do liên quan đến đường dây mua bán thận, nhưng đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Sau khi tiếp nhận thông tin truy nã, Công an xã Hải Châu đã xác minh hoạt động của đối tượng, thường xuyên nắm bắt, phát hiện thông tin biến động cư trú của Ngô Thị Oanh.

Thông tin trên PLO cho hay, lực lượng chức năng đã tiếp xúc, gặp gỡ, thuyết phục gia đình, người thân của Oanh động viên đối tượng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau gần 10 ngày kiên trì thuyết phục, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hải Châu phối hợp Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vận động thành công Ngô Thị Oanh về đầu thú.

Tại cơ quan công an, Oanh khai nhận, khi đường dây mua bán thận bị phát hiện, các đối tượng cầm đầu bị bắt, đối tượng nhanh chân bỏ trốn sang Campuchia. Biết khó có thể trốn thoát, sau khi được vận động, thuyết phục, Oanh về Việt Nam đầu thú.

Theo thông tin ban đầu trên VnExpress, Oanh bị các đối tượng trong đường dây mua bán nội tạng (thận) lôi kéo, giả mạo làm vợ của người hiến tạng ký vào hồ sơ hiến tạng để nhận tiền. Vụ án đang được điều tra mở rộng, công an hiện chưa công bố số tiền Oanh nhận được sau mỗi phi vụ mua bán nội tạng.

Công an xã Hải Châu đã bàn giao Ngô Thị Oanh cho Cơ quan điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Điều 154 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người: Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người của người khác thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Phạm tội có tổ chức, vì động cơ đê hèn hoặc đối với nhiều người thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

