Bắt tạm giam quản lý Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2000

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2000, ngụ phường Cao Lãnh để điều tra, xử lý về hành vi “chứa mại dâm”.

Nguyễn Tấn Đạt là quản lý của cơ sở massage Diễm Kiều tại xã Cái Bè.

Nguyễn Tấn Đạt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Trước đó, vào đêm 5/9, cảnh sát tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với giá 700 nghìn đồng/lượt khách. Sau mỗi lượt bán dâm, các tiếp viên sẽ nộp lại cho cơ sở 100 nghìn đồng, thông qua người quản lý là Nguyễn Tấn Đạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.