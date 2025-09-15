HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam quản lý Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2000

Duy Anh |

Trước đó, cảnh sát tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage do Đạt quản lý.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2000, ngụ phường Cao Lãnh để điều tra, xử lý về hành vi “chứa mại dâm”.

Nguyễn Tấn Đạt là quản lý của cơ sở massage Diễm Kiều tại xã Cái Bè.

Nguyễn Tấn Đạt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Trước đó, vào đêm 5/9, cảnh sát tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với giá 700 nghìn đồng/lượt khách. Sau mỗi lượt bán dâm, các tiếp viên sẽ nộp lại cho cơ sở 100 nghìn đồng, thông qua người quản lý là Nguyễn Tấn Đạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khám xét nơi ở của kế toán trưởng Nguyễn Viết Hải, sinh năm 1991
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt tạm giam

cơ quan Cảnh sát điều tra

khám xét nơi ở

nguyễn tấn đạt

bắt nguyễn tấn đạt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại