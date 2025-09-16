Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với Nguyễn Đại Việt (SN 1991, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng). Việt là đối tượng cầm đầu một trong bốn đường dây cho vay nặng lãi với tổng số tiền giao dịch lên tới 20 tỷ đồng vừa bị triệt phá.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến khi bị bắt (9/7/2025), Việt cho nhiều người dân tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận vay tiền với lãi suất 10–17%/gói vay, thời hạn 25–30 ngày. Người vay phải viết giấy mượn tiền, giao nộp giấy tờ tùy thân và đóng lãi hằng ngày. Các giao dịch được Việt thực hiện qua tài khoản Ngân hàng Vikki số 0110694077, và hai tài khoản Techcombank số 0905621672, 799191686868 đều đứng tên Nguyễn Đại Việt.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi do Nguyễn Đại Việt cầm đầu - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triệt xóa chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng điều hành 4 đường dây cho vay khác nhau, trong đó có Nguyễn Đại Việt. Bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đường dây này đã thực hiện hơn 1.000 lượt cho vay với hơn 660 người, tổng số tiền giải ngân vượt 20 tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra mở rộng và đảm bảo quyền lợi của người dân, Công an TP Đà Nẵng đề nghị ai từng vay tiền hoặc liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của Nguyễn Đại Việt nhanh chóng liên hệ: Trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng: số 492 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn. Điều tra viên Nguyễn Lê Phước An: số điện thoại 0934.117.369 để được hướng dẫn, giải quyết.