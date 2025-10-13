“Đối thủ của Ngân 98" có động thái gì?

Đó chính là Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995).

Trước khi Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) vướng vòng lao lý, cô và Ngân Collagen từng có ồn ào trong chuyện kinh doanh sản phẩm giảm cân nên ở thời điểm hiện tại, Ngân Collagen cũng được quan tâm.

Thời gian gần đây, Ngân Collagen bất ngờ hoạt động tích cực trở lại trên MXH, livestream và đăng clip đều đặn. Mới nhất - trong sáng 13/10, Ngân Collagen đăng 2 clip giới thiệu các sản phẩm làm đẹp của mình.

Ngân Collagen trong clip mới nhất

Phía dưới các clip của Ngân Collagen, cư dân mạng để lại nhiều bình luận nhắc đến Ngân 98.

Tính đến trưa 13/10, Ngân Collagen chưa có bất kỳ phản hồi nào về sự việc liên quan đến Ngân 98.

Bình luận từ cư dân mạng phía dưới clip mới nhất của Ngân Collagen đều nhắc đến Ngân 98

Vào khoảng ngày 20/9 vừa qua, Ngân Collagen bất ngờ nhắc lại drama trong quá khứ và nhắc đến bạn N. nhưng không chỉ đích danh tên ai. Tuy nhiên cư dân mạng để lại nhiều bình luận khác nhau về chia sẻ của Ngân Collagen. Trong đó phần lớn đều bày tỏ rằng càng giải thích càng khó tin và nhiều câu hỏi quan trọng vẫn chưa được giải đáp như nhân vật bà dì là ai, có liên quan gì mà Ngân Collagen phải lên kịch bản, tại sao Ngân Collagen nói không biết diễn mà bây giờ lại thừa nhận có kịch bản,...

Trước đó, mâu thuẫn Ngân 98 - Ngân Collagen bắt đầu khi một khách hàng tên H. lên tiếng tố sản phẩm giảm cân mua từ Ngân 98 có chứa chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do gây ảnh hưởng đến tim mạch. Ngân 98 lập tức phản bác, cho rằng H. đã mua phải hàng giả từ nơi khác rồi vu khống cô. Vì H. được cho là có liên hệ với Ngân Collagen nên drama chuyển hướng sang nghi vấn cạnh tranh, dàn dựng hạ bệ nhau giữa 2 boss giảm cân.

Cao trào của vụ việc là khi Ngân 98 trực tiếp đến nhà Ngân Collagen ở Cần Thơ để “bốn mặt một lời” gồm: vợ chồng Ngân Collagen, Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng về nhà Ngân Collagen để đối chất

Toàn bộ cuộc đối chất được livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong buổi này, Ngân 98 nhiều lần đặt câu hỏi cho H. nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, trong khi đó Ngân Collagen liên tục chen ngang khiến không khí căng thẳng. Sau buổi đối chất, cả hai bên tiếp tục lên sóng riêng để thanh minh nhưng không bên nào chịu nhường bước, đẩy drama lên cao trào và gây “bão mạng” suốt nhiều ngày.

Ngay sau ồn ào, các sản phẩm giảm cân, thải mỡ của cả 2 “boss giảm cân” bị cơ quan chức năng kiểm tra vì mập mờ nguồn gốc, giấy phép lưu hành gây tranh cãi.

(Tổng hợp)