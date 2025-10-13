Suýt vứt vé số trúng độc đắc vì lý do không ngờ, khách đổi ý giữ lại: Hé lộ số tiền thưởng "khủng"

Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở Đồng Nai mới đây đã trúng giải độc đắc của đài Tây Ninh. Tấm vé số may mắn có dãy số 118795, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9/10. Anh Duy Toàn, chủ một đại lý vé số ở Đồng Nai xác nhận đã đổi thưởng cho người phụ nữ nói trên, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên.

Anh Toàn cho biết, người phụ nữ đi đổi thưởng cùng con gái. Trúng độc đắc với số tiền lớn nên hai mẹ con khá run và hồi hộp. Chủ đại lý vé số tiết lộ, người phụ nữ suýt đã vứt bỏ tờ vé trúng độc đắc. Nguyên nhân là bởi trước đó, bà mua 5 tờ vé số của 2 đài khác nhau. Khi dò kết quả, bà dò nhầm đài, tưởng không trúng nên định vứt hết. Sau đó xem lại, bà mới phát hiện có 1 vé trúng độc đắc của đài Tây Ninh.

May mắn này đã mang về cho bà số tiền thưởng là 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Theo anh Toàn, vị khách đã nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt và sau đó được hỗ trợ làm sổ tiết kiệm tại ngân hàng.

Người phụ nữ suýt vứt bỏ tờ vé số trúng độc đắc của đài Tây Ninh.

Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, mừng cho người phụ nữ và đồng thời cũng xin vía may mắn của bà.

Trước đó, một cặp vợ chồng công nhân nghèo ở Tây Ninh cũng đã được thần may mắn gõ cửa khi trúng tới 5 tờ vé số độc đắc, nhận thưởng 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). 5 tờ vé số may mắn mang dãy số 031115 của đài Đồng Tháp, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6/10.

Đại lý Út Thúy (ở Tây Ninh) - nơi đổi thưởng cho vị khách tiết lộ, đôi vợ chồng công nhân khoảng ngoài 40 tuổi, chưa có nhà riêng và đang thuê phòng trọ nhỏ sinh sống. Họ thường mua vé số cầu may do cuộc sống quá vất vả. Vào ngày định mệnh, khi đang trú mưa, thấy người bán dạo còn ế nhiều, họ đã mua 5 tờ. Không ngờ, khoảnh khắc ấy đã khiến họ đổi đời.

Vị khách sau đó đã nhận toàn bộ tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản và lập tức mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Đôi vợ chồng cho biết trước mắt sẽ mua xe máy để thuận tiện cho việc đi lại, sau đó sẽ cất nhà để ổn định cuộc sống.