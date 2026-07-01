Đối thủ của Lọ Lem lộ mặt mộc gây tranh cãi

Màn tranh cãi về nhan sắc của hot girl đình đám có đủ tạo nên sự bùng nổ khi không có lớp makeup.

Tô Đát Kỷ (tên thật Hà An) là một trong những gương mặt trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách cá tính. Cô nàng gây ấn tượng với đường nét sắc sảo và thần thái cuốn hút, thậm chí nhiều lần được đặt lên bàn cân so sánh với Lọ Lem – ái nữ nhà MC Quyền Linh khi cả hai đều sở hữu vẻ đẹp nổi bật và có độ tuổi khá tương đồng.

Mới đây, Tô Đát Kỷ tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện tại vòng casting The Face 2026. Đặc biệt, thử thách mặt mộc để lộ nhan sắc thật khi không trang điểm, không filter của hot girl sinh năm 2005 cũng khiến dân tình xôn xao.

Thử thách chụp hình mặt mộc của hot girl Tô Đát Kỷ. (Nguồn: TikTok)

Ở góc chụp cam thường chân thực, có thể thấy làn da của Tô Đát Kỷ vẫn tồn tại một số khuyết điểm tự nhiên như màu da chưa hoàn toàn đồng đều, vùng dưới mắt có quầng thâm nhẹ cùng những chi tiết nhỏ thường được che phủ khi makeup. Tuy nhiên, tổng thể gương mặt của "gái xinh TikTok" vẫn ghi điểm nhờ đường nét hài hòa, khuôn mặt thanh tú cùng ngũ quan cân đối.

Bên cạnh nhiều lời khen dành cho gương mặt mộc hài hòa, một bộ phận cư dân mạng cũng cho rằng lợi thế nhan sắc của Tô Đát Kỷ vẫn được phát huy rõ nhất khi có sự hỗ trợ của trang điểm. Những layout makeup chỉn chu giúp cô nàng làm nổi bật đôi mắt, đường nét gương mặt và tăng thêm vẻ sắc sảo, cuốn hút. Dù vậy, màn thử thách mặt mộc vẫn phần nào cho thấy đối thủ của Lọ Lem sở hữu nền tảng nhan sắc ổn định, thần sắc tươi tắn và tự tin trước ống kính ngay cả khi không phải phiên bản đẹp nhất.

Gương mặt mộc của Tô Đát Kỷ vẫn ghi điểm với đường nét thanh tú, hài hòa.

Cô nàng tươi tắn tạo dáng trước ống kính.

Dân tình có ý kiến trái chiều trước nhan sắc mộc mạc của Tô Đát Kỷ. Nhiều người cho rằng khi không có sự hỗ trợ của makeup, hot girl sinh năm 2005 vẫn xinh nhưng chưa đạt đến độ bùng nổ.

Với sự phát triển của TikTok, Tô Đát Kỷ được biết đến như 1 hiện tượng, sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp sắc bén, khó có điểm nào để chê. Cô nàng gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, đường V-line thanh thoát, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao cùng bờ môi chúm chím tạo nên nét đẹp vừa ngọt ngào vừa cuốn hút. Những đoạn video hot girl trẻ quay cận cảnh nhan sắc, nhép theo điệu nhạc đều hút hàng triệu lượt xem. Độ nổi tiếng giúp Tô Đát Kỷ trở thành gương mặt được săn đón mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, thậm chí nhận được mức độ quan tâm không kém nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Sự xuất hiện tại The Face 2026 khiến nhiều người cho rằng tên tuổi Tô Đát Kỷ sẽ còn phủ sóng mạnh mẽ hơn nữa.