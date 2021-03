Đời người như những chuyến tàu, đừng mải mê chạy theo chuyến tàu của người khác mà quên đi bản thân mình

Cuộc đời mỗi người cũng giống như một chuyến tàu, và mỗi chuyến tàu ấy lại là một sự khác biệt bởi mỗi người sẽ tìm thấy chuyến tàu dành riêng cho mình. Nếu bạn cứ đứng ở bến tàu mà lại chìm đắm vào chuyến tàu của người khác và thấy cuộc sống của người khác luôn tốt hơn, hạnh phúc hơn và chờ đợi mãi để có được chuyến tàu như thế, thì e rằng cả đời này bạn sẽ thể nào lên được chuyến tàu cho riêng mình.



Cuộc sống này vẫn luôn tồn tại những người nghĩ không dám nghĩ, làm không dám làm để rồi cuộc đời họ về sau này là những chuỗi ngày "giá như...", " biết thế...". Ai cũng có chuyến tàu dành riêng cho mình chỉ có điều bạn có chớp được đúng thời điểm để lên được hay không thôi vì cơ hội chỉ đến có một lần, lỡ mất rồi thì cả đời này phải sống trong tiếc nuối.

Tôi từng nghe đâu đó một câu chuyện rằng: "Có một cô gái ngày nào cũng đi mua xổ số và chỉ chọn một số duy nhất, không bao giờ thay đổi vì cô mong một cơ hội thực sự đổi đời. Ngày nào cô ấy cũng mua nhưng chưa bao giờ trúng thưởng. Một ngày kia, cô ấy bận quá nên không kịp mua vé số trước khi đóng cửa. Và ngày hôm đó, con số duy nhất cô ấy vẫn thường đặt cược là con số trúng giải Đặc biệt. Tuần đó không có người trúng bất cứ giải nào khác nên con số cho giải Đặc biệt lên tới 10 triệu bảng Anh.

Và, cô gái ấy không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Từ đó về sau, cô luôn sống trong tiếc nuối bởi lẽ cô đã để lỡ chuyến tàu của đời mình – cơ hội duy nhất để cô kiếm tiền và thay đổi cuộc đời. Cơ hội đó một khi đã vụt mất thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô luôn dằn vặt bản thân vì điều đó. Giờ đây, cô cảm thấy mình chẳng xứng đáng nhận được bất cứ điều may mắn gì khác nữa".

Câu chuyện về chuyến tàu của cô gái trên có lẽ đã xảy ra ở không ít người và hầu hết ai trong chúng ta khi rơi vào trường hợp như vậy cũng đều có phản ứng như cô gái trên. Trong những trường hợp này, thay vì ngồi dằn vặt về những chuyện đã qua suốt quãng đời còn lại thì bạn nên tự xem xét để tìm ra lý do vì sao cơ sự lại xảy ra như vậy.

"Không hiểu tại sao điều đó xảy ra với mình nhưng suy nghĩ tích cực một chút thì mọi thứ trên đời xuất hiện đều có nguyên do của nó. Điều này biết đâu lại tốt cho mình? Nó có lẽ là một điều không may mắn nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của mình. Cuộc sống đã an bài như vậy thì việc gì mình phải buồn bã, dằn vặt bản thân vì một thứ vốn chẳng bao giờ thuộc về mình?"

Có lẽ nhiều người khi gặp phải những chuyện tương tự, thì khó có thể xử lý được tích cực như những lời khuyên phía trên. Cho dù bạn có gặp phải chuyện gì, dù là tốt hay xấu thì cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, dù sẽ có một vài điều không như ý mình. Vậy nên chuyện gì buông bỏ được thì cứ nên buông bỏ để tâm được thanh thản.

Cuộc sống trên hành tinh này sẽ không vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà vận hành trái với quy luật của nó, nhưng hãy luôn vững tin may mắn sẽ mỉm cười với những người biết chờ đợi và hi vọng.

Người bản lĩnh đừng vì một vài thứ diễn ra không đúng ý muốn của bạn mà hủy bỏ tất cả những mục tiêu của đời mình. Chỉ cần bạn giữ vững tinh thần và nỗ lực hết sức thì mọi chuyện trên thế giới này sẽ vận hành theo đúng ý của bạn mà thôi.

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm nhưng bạn hãy cố gắng thực hiện đến cùng bởi quả ngọt chỉ được nhận khi bạn thực sự nỗ lực. Đừng như cô gái ở câu chuyện trên, hãy nghĩ thoáng và nghĩ tích cực rằng đó đơn giản chỉ là một sự lựa chọn, biết đâu sự lựa chọn đó lại không hề hợp với mình.

Nhưng nếu bạn cứ đứng mãi ở bến tàu, không buồn lên bất cứ chuyến tàu nào cả mà cứ nhìn chằm chằm vào con tàu của người khác và cảm thấy sao cuộc sống của mình không được giàu sang, sung sướng như người khác thì chính bạn đã tự bỏ lỡ chuyến tàu của chính mình. Và rồi cuộc đời bạn sẽ là những chuỗi ngày "giá như…." và đến cuối đời bạn sẽ chẳng thể nào lên được chuyến tàu của chính mình.

Đừng nhìn vào cuộc đời người khác và cầu mong một sự may mắn để biến cuộc sống của mình tương tự như vậy. Trên đời này chẳng có gì dễ dàng tự nhiên mà có như vậy đâu. Cuộc sống này của bạn và hãy làm những gì để nó đích thực là của bạn chứ đứng chờ đợi một chuyến tàu mãi mãi không phải là của mình.