Đòi bạn trai phải mua nhà ở thành phố, cô gái từ chối hẹn hò vì thấy không ưng

Show hẹn hò là nơi mà nhiều chàng trai cô gái còn độc thân có thể tìm được một nửa của mình. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn cơn của những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là drama gây tranh cãi dài tập trên MXH.

Đơn cử như màn mai mối hẹn hò giữa cô gái tên Nguyễn Hoài Thu Trinh (27 tuổi, TP.HCM) và chàng trai Hồ Văn Khải (31 tuổi, Bình Dương) trong tập 303 của chương trình Hẹn Ăn Trưa mới đây. Màn mai mối diễn ra dưới sự dẫn dắt của MC Cát Tường đã có cái kết không thành công. Và phần đông khán giả theo dõi chương trình đều cho rằng nguyên nhân chính nằm ở phía đằng gái.

Màn mai mối giữa chàng trai tên Văn Khải và cô gái tên Thu Trinh đang gây nhiều tranh cãi

Cụ thể thì xuất hiện trong chương trình, Văn Khải được đánh giá là một chàng trai khá hiền lành, dễ thương với nụ cười thân thiện. Điểm mạnh của Khải là tính tình hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, điểm yếu là hơi nhút nhát mỗi khi đứng chỗ đông người. Anh chàng hiện đang làm kỹ thuật may tại một công ty may, ngoài ra thì cuối tuần còn cho thuê nhạc sống. Văn Khải mong muốn tìm được một người bạn gái vui vẻ, biết tôn trọng người lớn.

Về phần đàng gái thì Thu Trinh giới thiệu mình có điểm mạnh là giỏi việc nhà, thích nấu ăn, điểm yếu là tính cách "nắng mưa thất thường". Hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô nàng là mạnh mẽ, nói chuyện dứt khoát, chịu khó làm ăn mà phải thành công.

Sau đó, Cát Tường đã cho cả hai khách mời trực tiếp kết nối để trò chuyện với nhau. Ngay từ màn gặp mặt, Văn Khải khen bạn gái dễ thương và hiền lành. Ngược lại, Thu Trinh lại thể hiện thái độ không vừa ý về đối phương. Khi được hỏi về cảm nhận đầu tiên, cô thẳng thắn rằng: "Em không có cảm nghĩ gì cả, thấy anh bình thường". Thậm chí, cô cho rằng Văn Khải chỉ đáp ứng được 40% nguyện vọng của mình.

Thu Trinh tỏ rõ thái độ không ưng ý với chàng trai được ghép đôi

Đáng chú ý nhất phải kể đến màn giao lưu sau đó của cả hai. Khi bàn đến chuyện an cư lập nghiệp, trong khi Văn Khải hy vọng sau này cả hai cưới nhau, Thu Trinh có thể theo mình về Long An hoặc Bình Dương sống do kinh tế chưa vững thì Thu Trinh lại gạt phắt.

"Em ở Sài Gòn từ nhỏ đến giờ rồi, nên sau này em vẫn ở thành phố. Nếu cưới nhau mình có tiền mua nhà thì mua ở thành phố tốt hơn chứ mua những chỗ đó làm gì?", đàng gái nói thẳng.

Văn Khải đưa ra gợi ý mua nhà ở Long An hoặc Bình Dương vì mới cưới nhau kinh tế chưa vững

Tuy nhiên, Thu Trinh không đồng ý vì cho rằng cô ở thành phố quen rồi

Kết quả sau đó thì như đã nói từ trước, cả hai đều không đồng ý hẹn hò. Sau khi lên sóng, màn mai mối này đã nhận về nhiều bình luận trái chiều từ netizen.

- Nghe bạn trai này nói chuyện dễ thương và hiền nữa. Chúc mừng bạn đã thoát khỏi bạn nữ đó nhé!

- Anh này chân thật, hiền lành, có cảm tình ghê. Còn bạn nữ thì haiz, không biết nói sao nữa.

- Anh này chân chất thật thà mà bạn nữ có vẻ yêu cầu cao quá, kiểu này tìm bạn trai phải là đại gia mới đáp ứng nổi.

- Người mà quen chỉ vì vật chất thì bỏ là đúng rồi anh ơi!

- Ứng xử kiểu đó mà nghĩ mình thẳng thắn, tội bạn trai bị tạt nước lạnh mấy lần liền.

- Mỗi người có một quan điểm sống riêng mà. Mọi người đừng trách bạn nữ nữa, đơn giản là cả hai không hợp nhau thôi, không đồng ý hẹn hò mà tìm người phù hợp hơn là cả làng đều vui rồi!

Ảnh: Cap màn hình