Độc quyền ảnh BIGBANG trở về khách sạn sau D-1 siêu concert, nhìn bóng lưng mà thao thức cả đêm

Chúc các anh có một đêm ngon giấc để ngày mai tiếp tục

Tối 24/10, BIGBANG đã chính thức khai màn D-1 concert trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] tại SVĐ Mỹ Đình. Trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã mang đến bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn bằng loạt hit Fantastic Baby, Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG... Không chỉ vậy, nhóm nhạc huyền thoại Kpop đã mô tả trải nghiệm trở lại Việt Nam là một cảm giác tuyệt vời. Đặc biệt, Daesung dành lời khen cho V.I.P Việt Nam: "Tôi nghĩ các bạn là những người tuyệt vời nhất thế giới!". Chưa dừng lại ở đó, thành viên BIGBANG còn khẳng định: "Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, từ trước đến nay!". Những chia sẻ đầy cảm xúc cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn V.I.P khiến khoảnh khắc giao lưu này trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm concert. Sau màn trình diễn cuối cùng, 3 thành viên BIGBANG đã quỳ, cúi đầu cảm ơn khán giả.

Sau khi concert D-1 khép lại thành công mỹ mãn, vào lúc 23h48 phút, Daesung là thành viên đầu tiên trở về khách sạn cùng nhân viên trong ekip. Khi thời gian sắp điểm sang 0h của ngày mới, xe chở G-Dragon và Taeyang cũng cập bến khách sạn. Như vậy là 3 thành viên BIGBANG đều trở về an toàn sau đêm diễn đầu tiên tại Việt Nam. Chúc các anh có một đêm ngon giấc để ngày mai tiếp tục "cháy" trong từng khoảnh khắc với fan Việt tại D-2 concert!

Xe chở Daesung tiến vào khu vực khách sạn đầu tiên. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

"Quý bà Smell" nhanh chóng sải bước đi vào trong. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Bóng lưng gây thương nhớ của "anh Long" G-Dragon sau 1 đêm cháy hết mình trên sân khấu D-1 concert. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Taeyang cũng nối bước theo 2 đồng đội trở về khách sạn lúc gần 0h. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

BIGBANG: Concert Việt Nam là show tuyệt vời nhất từng có. Clip: Đi Soi Sao Đi

BIGBANG quỳ, cúi đầu cảm ơn fan Việt sau khi kết thúc day 1. Clip: Đi Soi Sao Đi

Nhan sắc, phong cách và giọng hát của "anh Long" chưa bao giờ gây thất vọng. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Taeyang với giao diện siêu "bá khí". Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Daesung vui vẻ và tràn đầy năng lượng trên sân khấu. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

BIGBANG và các VIP Việt Nam đã có 1 đêm cháy hết mình cùng nhau. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

BIGBANG đang trong hành trình chạy tour BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu. 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Bảy 24/10 và Chủ nhật 25/10/2026.

Đây là lần đầu tiên BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm dự kiến có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Vé đã bán hết sau các đợt mở bán chính thức và bổ sung, với mức giá từ khoảng 1 triệu đến 10,5 triệu đồng tùy hạng. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình không chỉ là cơ hội hiếm hoi để fan Việt Nam chứng kiến BIGBANG tái hợp trên sân khấu lớn, mà còn góp phần kích cầu du lịch Hà Nội những ngày cuối tháng 10.