Thị trường xe máy điện Ấn Độ ghi nhận hơn 224.000 xe bán ra trong tháng 10, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Liên đoàn Hiệp hội Đại lý Ôtô Ấn Độ (FADA), doanh số bán lẻ xe máy điện tại nước này đạt 224.064 chiếc trong tháng 10/2026, tăng 48,49% so với mức 150.890 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng tăng 8,08% so với 207.314 chiếc bán ra trong tháng 9.

Xe máy điện trên đường phố Ấn Độ. (Ảnh: Bikewale)

Dữ liệu được FADA tổng hợp từ 1.468 trong tổng số 1.469 cơ quan đăng ký phương tiện giao thông đường bộ tại Ấn Độ, phản ánh đà tăng trưởng của thị trường xe máy điện.

TVS Motor dẫn đầu thị trường với 60.490 xe bán ra, tăng 94,66% so với cùng kỳ năm ngoái và 11,94% so với tháng trước. Kết quả này giúp hãng chiếm khoảng 27% thị phần xe hai bánh chạy điện tại Ấn Độ.

Đứng thứ hai là Bajaj Auto với 49.126 xe, tăng 51,33% so với tháng 10/2025. Tuy nhiên, doanh số của hãng chỉ tăng 1,44% so với tháng 9, cho thấy tốc độ tăng trưởng theo tháng chậm hơn đáng kể so với TVS.

Ather Energy xếp thứ ba với 31.833 xe, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Hero MotoCorp đứng thứ tư với 29.923 xe, tăng 81,36%. Khoảng cách doanh số giữa hai hãng chỉ còn 1.910 xe.

Tổng cộng, bốn nhà sản xuất dẫn đầu bán được 171.372 xe, chiếm khoảng 76% toàn thị trường.

Trái ngược xu hướng tăng trưởng chung, Ola Electric ghi nhận doanh số giảm. Hãng chỉ bán được 12.098 xe trong tháng 10, giảm 26,41% so với cùng kỳ năm ngoái và 10,06% so với tháng trước.

Đây cũng là thương hiệu duy nhất trong nhóm năm nhà sản xuất dẫn đầu có doanh số sụt giảm theo cả hai mốc so sánh.

Ở nhóm doanh nghiệp nhỏ hơn, River Mobility ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật khi doanh số tăng từ 1.823 xe lên 6.817 xe sau một năm, tương đương mức tăng gần 274%.

Dù lượng xe bán ra tăng, thị phần xe máy điện trong tổng doanh số xe hai bánh tại Ấn Độ lại giảm từ 11,6% trong tháng 9 xuống 9,7% vào tháng 10.

Nguyên nhân được cho là liên quan đến sự thay đổi thời điểm diễn ra lễ hội Diwali, vốn rơi vào tháng 10 năm ngoái nhưng chuyển sang tháng 11 năm nay, khiến nhu cầu mua sắm xe trong mùa lễ hội có sự dịch chuyển.

Tuy nhiên, so với mức thị phần 4,7% của tháng 10/2025, tỷ lệ xe hai bánh chạy điện đã tăng hơn gấp đôi sau một năm.