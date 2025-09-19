Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại EU được hỗ trợ 17,5 tỷ euro giảm chi phí năng lượng

Chương trình kéo dài trong ba năm, dự kiến hỗ trợ hơn 350.000 doanh nghiệp. Mục tiêu chính là giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.

Đây không chỉ là biện pháp hỗ trợ tài chính, mà còn nằm trong kế hoạch tổng thể của EU nhằm đạt được các mục tiêu khí hậu trong Thỏa thuận Xanh châu Âu.

Chương trình hỗ trợ 17,5 tỷ euro được kỳ vọng sẽ giúp khoảng 350.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm chi phí năng lượng.

Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở, ông Dan Jørgensen, nhấn mạnh tại lễ công bố:

“SMEs là trái tim của nền kinh tế và đời sống châu Âu. Nhưng họ chỉ đầu tư vào hiệu quả năng lượng bằng một nửa so với các tập đoàn lớn. Sáng kiến của EIB cùng với sự hỗ trợ từ Ủy ban châu Âu sẽ là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách đầu tư, đơn giản hóa tiếp cận vốn và thúc đẩy triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Khi SMEs tiết kiệm năng lượng tốt hơn, nền kinh tế mạnh hơn, khí hậu được lợi hơn và cộng đồng châu Âu vẫn giữ nhịp đập khỏe mạnh .”

SMEs chiếm tới hơn 99% số lượng doanh nghiệp và tạo việc làm cho khoảng 100 triệu lao động ở châu Âu. Tuy nhiên, quy mô nhỏ và nguồn lực hạn chế khiến họ gặp khó khăn trong việc đầu tư các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Nhiều doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hệ thống sưởi cũ, cách nhiệt kém hay chiếu sáng lạc hậu, khiến chi phí năng lượng tăng cao. Với gói tài chính lần này, EU vừa giúp SMEs giảm gánh nặng chi phí, vừa đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi xanh.

SMEs – Trung tâm mục tiêu khí hậu

Kể từ năm 1990 đến nay, EU đã giảm khoảng 37% lượng khí thải nhà kính, nhờ gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào than đá. Mục tiêu tới năm 2030 là cắt giảm ít nhất 55% lượng phát thải và xa hơn là đạt trung hòa carbon vào năm 2050.

Trong kế hoạch 17,5 tỷ euro, EIB sẽ triển khai nhiều hình thức hỗ trợ, bao gồm các khoản vay, đầu tư vốn và bảo lãnh. Các công cụ này sẽ được phân bổ thông qua chương trình InvestEU cũng như các kênh mới để giúp SMEs dễ dàng tiếp cận hơn. Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là mô hình “một cửa”, cho phép doanh nghiệp tìm thấy mọi hỗ trợ tại cùng một địa chỉ, thay vì phải xử lý nhiều thủ tục phức tạp.

Các dự án được ưu tiên sẽ tập trung vào công nghệ tiết kiệm năng lượng sẵn có nhưng chưa được SMEs khai thác nhiều. Điển hình như nâng cấp cách nhiệt công trình, thay thế máy móc tiết kiệm năng lượng, lắp đặt hệ thống sưởi – làm mát tiên tiến hay chiếu sáng ít carbon. Ngoài ra, SMEs cũng có thể thử nghiệm mô hình “hiệu quả năng lượng như một dịch vụ”, trong đó nhà cung cấp lắp đặt và vận hành thiết bị, còn doanh nghiệp chỉ trả chi phí dựa trên lượng năng lượng tiết kiệm được.

Ngoài lợi ích cho doanh nghiệp, chương trình còn hứa hẹn tạo thêm hàng nghìn việc làm trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật và công nghệ sạch. Sáng kiến cũng thúc đẩy phát triển khu vực, đặc biệt là những địa phương nơi SMEs đóng vai trò then chốt trong tạo việc làm.

Mặc dù gói tài chính trực tiếp là 17,5 tỷ euro, EU kỳ vọng sẽ huy động được ít nhất 65 tỷ euro tổng vốn đầu tư đến năm 2027 nhờ sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, chính phủ các nước thành viên và các tổ chức tài chính.