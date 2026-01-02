Doanh nghiệp do con gái tỷ phú Trần Bá Dương làm phó TGĐ hút về 2.200 tỷ đồng

Theo công bố chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO ( THISO Retail) đã phát hành thành công 22.000 trái phiếu mã ST112501 vào ngày 23/12/2025. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào cuối năm 2028. Theo dữ liệu thị trường, lãi suất phát hành áp dụng cho lô trái phiếu này là 8%/năm. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Trước thời điểm phát hành, vào tháng 11/2025, THISO Retail đã được Saigon Ratings công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu ở mức vnA- với triển vọng "Ổn định". Đánh giá này phản ánh vị thế của doanh nghiệp trong hệ sinh thái THACO, dù tổ chức xếp hạng cũng lưu ý về mức độ rủi ro tài chính "Đáng kể" do công ty đang trong giai đoạn đầu tư lớn và sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Được biết, nguồn vốn huy động đợt này dự kiến được sử dụng để nhận chuyển nhượng dự án bất động sản, nằm trong lộ trình mở rộng quy mô tham vọng. Dữ liệu ghi nhận dư nợ vay của doanh nghiệp đã tăng mạnh từ mức 0 đồng (2022) lên gần 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024 để tài trợ cho các dự án.

THISO Mall Trường Chinh

Về chiến lược dài hạn, THISO Retail kiên định với mô hình "Một điểm đến - Nhiều tiện ích" (All-in-one), đặt mục tiêu nâng quy mô lên 15 đại siêu thị Emart và 7 trung tâm hội nghị Thiskyhall vào năm 2027. Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến sẽ chính thức đưa vào vận hành siêu thị Emart đầu tiên tại thị trường Hà Nội vào năm 2026.

Văn bản công bố thông tin được ký bởi bà Trần Viên Ngọc Oanh, Phó Tổng Giám đốc thường trực. Bà Oanh là con gái của tỷ phú Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO, đơn vị đang nắm giữ 77,5% vốn tại THISO. Động thái huy động vốn lớn này cho thấy quyết tâm của nhóm THACO trong việc đẩy mạnh mảng thương mại - dịch vụ trở thành trụ cột kinh doanh chiến lược.