Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhu cầu đầu tư hơn 136 tỷ USD vào nguồn và lưới điện đến năm 2030 đang mở ra dư địa lớn cho các doanh nghiệp. Trước làn sóng này, các doanh nghiệp bất động sản đang nối tiếp nhau rót vốn vào các dự án điện gió, điện mặt trời quy mô hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng.





Cuộc đua dự án điện hàng nghìn tỷ đồng

Đầu tháng 11, Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo Vững Bền - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) khởi công Nhà máy điện gió Vân Canh 2 tại Gia Lai. Dự án có công suất 180 MW, tổng mức đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng, dự kiến cung cấp hơn 500 triệu kWh điện mỗi năm khi đi vào hoạt động.

Ngoài ra, KBC còn có kế hoạch triển khai Nhà máy điện gió Vân Canh 1 với công suất 160 MW, vốn đầu tư khoảng 6.900 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) đang tăng tốc mở rộng sang lĩnh vực năng lượng. Doanh nghiệp mới đây thông qua phương án góp 140 tỷ đồng để thành lập Công ty CP Đầu tư Năng lượng Taseco.

Toàn cảnh cụm nhà máy điện mặt trời của BIM Group tại Khánh Hòa với tổng công suất 330 MWp. Ảnh: BIM.

Trước đó, công ty mẹ của Taseco Land là Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group) ký biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Lai Châu để khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án điện mặt trời có tổng công suất dự kiến khoảng 1.000 MW, vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Các dự án đang ở giai đoạn nghiên cứu, đề xuất đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

Tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1, thành viên của Xuân Cầu Holdings mới đây đã khởi công Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5, với công suất phát điện 450 MW với tổng vốn đầu tư là 7.774 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến vận hành thương mại trong năm 2027, bổ sung khoảng 808 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Tại Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng BIM (BIM Energy) đề xuất tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án điện gió Tân Thành 2, công suất giai đoạn đầu 100 MW, và dự án điện mặt trời Tháp Mười 1, công suất 74 MW. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 17.500 tỷ đồng, với sản lượng điện kỳ vọng khoảng 1,38 tỷ kWh mỗi năm.

Điện thành nguồn thu chủ lực

Với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, năng lượng không còn là lĩnh vực đầu tư bổ sung mà đã trở thành nguồn thu chủ lực. Doanh nghiệp bắt đầu tham gia kinh doanh bất động sản từ năm 1994, sau đó mở rộng sang thủy điện, với một trong những dự án đầu tiên là Nhà máy thủy điện Za Hưng, công suất 30 MW. Từ thủy điện, Hà Đô tiếp tục phát triển các nhà máy điện mặt trời và điện gió.

Nhà máy điện gió 7A, công suất 50 MW, thuộc danh mục đầu tư năng lượng của Tập đoàn Hà Đô. Ảnh: Hà Đô.

Trong 9 tháng năm nay, các nhà máy thủy điện, điện mặt trời và điện gió mang về 1.353 tỷ đồng doanh thu, tương đương khoảng 3/4 doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn. Năng lượng tiếp tục là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động bất động sản còn nhiều thách thức.

Tập đoàn Vingroup - doanh nghiệp bất động sản số 1 của Việt Nam cũng đang mở rộng mạnh sang lĩnh vực năng lượng. Tháng 3/2025, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo được thành lập và sau đó công bố năng lượng xanh là một trong những trụ cột kinh doanh mới.

Cuối tháng 10 năm nay, VinEnergo đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh); cung cấp điện cho nhà máy sản xuất xe điện VinFast và các cơ sở sản xuất pin trong khu vực.

Hiện tại, Vingroup và VinEnergo dự kiến phát triển tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp hệ thống pin lưu trữ điện (BESS) tại Hải Phòng. Trước đó, doanh nghiệp đề xuất đầu dự án khí LNG ở khu vực này với công suất thiết kế 4.800 MW, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tập đoàn T&T đang trở thành doanh nghiệp mạnh tay rót vốn vào năng lượng không chỉ tại Việt Nam mà còn mở rộng sang thị trường nước ngoài.

Góc nhìn trên cao của dự án Savan 1 tại Lào. Ảnh T&T.

Trong lĩnh vực điện gió, T&T đã đưa giai đoạn đầu Nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào, công suất 300 MW vào vận hành thương mại từ cuối năm 2025. Dự án có tổng công suất thiết kế 495 MW, vốn đầu tư khoảng 768 triệu USD. Tháng 10 vừa qua, tập đoàn này tiếp tục công bố dự án điện gió Savan 2, công suất 495 MW, vốn đầu tư dự kiến 768 triệu USD, hướng tới vận hành thương mại cuối năm 2028.

Ở lĩnh vực điện khí LNG, T&T cùng TotalEnergies của Pháp đang đăng ký thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Long Sơn tại TPHCM, công suất dự kiến 1.500 MW, tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 39.900 tỷ đồng.

Theo BloombergNEF, Việt Nam thu hút khoảng 4,2 tỷ USD đầu tư vào năng lượng tái tạo trong nửa đầu năm 2026, gấp bốn lần cùng kỳ và trở lại vị trí dẫn đầu Đông Nam Á sau 5 năm.