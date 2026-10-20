Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đãi cơm khách, chiếc ghế trống cạnh Đình Bắc gây chú ý

Đình Bắc còn tag tên cả Văn Hậu và Doãn Hải My cho thấy mối quan hệ thân thiết.

Mới đây, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc vừa chia sẻ hình ảnh đến nhà Đoàn Văn Hậu ăn trưa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong loạt ảnh được đăng tải, Đình Bắc cùng vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, vợ chồng Lê Phạm Thành Long - Bảo Duyên và kitman (nhân viên hậu cầu hoặc người quản lý trang thiết bị - PV) Hồ Văn Lộc của CLB CAHN quây quần bên bàn ăn.

Từ trái qua: Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My, Bảo Duyên, Lê Phạm Thành Long, Hồ Văn Lộc và Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Bàn ăn được bày biện đầy đặn với nhiều món ăn, tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng. Những hình ảnh đời thường của các cầu thủ ngoài sân cỏ cũng khiến người hâm mộ thích thú, nhất là khi Đình Bắc vừa trải qua quãng thời gian thi đấu với cường độ dày đặc.

Phía dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc sức khỏe, mong Đình Bắc sớm hồi phục thể trạng, trở lại sân thi đấu với phong độ tốt nhất. Không ít người cũng bày tỏ hy vọng nam cầu thủ cùng CLB CAHN sớm tìm lại chuỗi trận ấn tượng:

“Chúc hai anh em Hậu - Bắc luôn luôn vui khỏe và toàn đội CAHN sớm lấy lại chuỗi trận bất bại”, “Mong Bắc hồi phục sức khỏe nhanh để có thể trạng sung sức ra sân thi đấu cháy hết mình tỏa sáng ghi nhiều bàn thắng ở mọi đấu trường giúp CAHN giành chiến thắng! Mong thấy Bắc cười vui vẻ khi ghi bàn và đội chiến thắng! Cố gắng lên Đình Bắc ơi!”, “Mong cháu và CAHN sớm lấy lại phong độ, bữa trưa vui vẻ nhé”,...

Đáng chú ý, bên cạnh những lời động viên dành cho Đình Bắc, một chi tiết nhỏ trong bức ảnh cũng được mọi người để mắt: chiếc ghế trống ngay bên cạnh nam tiền đạo.

Trong khi cả Đoàn Văn Hậu và Lê Phạm Thành Long đều có nửa kia ngồi cạnh, vị trí bên cạnh Đình Bắc vẫn chưa có ai. Sự đối lập này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận vui vẻ của người hâm mộ, kéo theo những câu hỏi về chuyện tình cảm của chàng cầu thủ xứ Nghệ.

“Không biết bao giờ cái ghế mới hết trống nữa”, “Còn cái ghế trống chỗ Nguyễn Đình Bắc”, “Bao giờ em ấy có nửa kia nhỉ?”, “Đình Bắc đi ăn 20/10 ké của các anh chị à?”, “Cái tôi quan tâm là chiếc ghế bên cạnh Đình Bắc vẫn còn trống”,... là một số bình luận từ dân tình.

Về phần mình, Đình Bắc không phản hồi những câu hỏi này.

Được biết Đình Bắc, Văn Hậu và Thành Long là đồng đội thân thiết tại CLB CAHN lẫn ĐTQG. Riêng với Văn Hậu và Đình Bắc, dù thuộc những thế hệ cầu thủ khác nhau, cả hai vẫn có nhiều tương tác thân thiết, thoải mái trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống thường ngày.