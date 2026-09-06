Đổ xô xếp hàng ăn kem Tràng Tiền trước ngày đóng cửa

Ngọc Huyền (SN 1998, Cần Thơ) tình cờ có chuyến đi Hà Nội và quyết định check-in tại 35 Tràng Tiền. Đây có thể là lần cuối cô ghé địa chỉ này trước khi nơi đây dừng phục vụ. Ngọc Huyền có chút tiếc nuối và hụt hẫng bởi dù còn nhiều địa điểm bán kem Tràng Tiền, số 35 Tràng Tiền đã trở thành địa chỉ nhắm mắt cũng mường tượng ra. “Không chỉ khách trong nước mà nhiều du khách quốc tế cũng biết đến địa chỉ này. Vì vậy, tôi muốn lưu lại vài hình ảnh trước khi nơi đây dừng phục vụ”, cô nói.