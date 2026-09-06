Cuộc sống của cặp đôi từng “gây sốt” trong concert Super Junior: Chồng hoàn thành mong ước 2 năm trước của vợ

Sau khi màn cầu hôn ‘gây bão” lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, người chồng cho biết mình cảm thấy có chút áp lực.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ tại concert Super Junior tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh cách đây 2 năm, màn cầu hôn của cặp đôi người Việt đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả có mặt theo dõi trực tiếp và các thành viên trong nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc.

Thời điểm đó, giữa lúc đang hào hứng đi đu idol, fangirl may mắn đã được người yêu cài khăn voan và cầu hôn trước sự chứng giám của 3 thành viên Super Junior.

Khoảnh khắc cảm động khiến các fan không giấu được sự phấn khích. Khi được bạn trai quỳ xuống mở hộp nhẫn, fangirl này may mắn vừa bồi hồi vừa xúc động. Đoạn clip ghi lại màn cầu hôn rất ngọt ngào và ý nghĩa này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Màn cầu hôn lãng mạn từng "gây sốt" mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Cặp đôi được nhắc tới ở đây là anh Nguyễn Hoàng Long (30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp) và chị Ngô Thảo Quyên (30 tuổi, nhà sáng tạo nội dung về mỹ phẩm). Xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son, cặp đôi đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị xung quanh buổi cầu hôn “gây sốt” cũng như cuộc sống hiện tại của họ sau 2 năm kết hôn.

Nhớ lại màn cầu hôn trong concert 2 năm trước, cả hai nhân vật chính vẫn còn hồi hộp và xúc động. Anh Long kể, biết chị Quyên là fan cuồng nhiệt của nhóm nhạc Hàn Quốc, anh đã bí mật lên kế hoạch cùng sự hỗ trợ của những khán giả xung quanh.

Ngay giữa không khí bùng nổ của đêm nhạc, anh quỳ xuống trao nhẫn cho bạn gái. Thậm chí, anh còn chu đáo chuẩn bị một tấm banner tiếng Hàn ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người sau đó còn nhận được sự chú ý và lời chúc mừng trực tiếp từ các thành viên trong nhóm Super Junior trên sân khấu.

Màn câu hôn lãng mạn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và được báo chí đưa tin khiến anh Long cảm thấy có chút áp lực. Thế nhưng đây vẫn là khoảnh khắc đặc biệt, không thể nào quên đối với cặp đôi.

Từ thất vọng trong buổi gặp lần đầu tới hành trình yêu 9 năm

Quen biết nhau từ năm 2015 qua một người bạn chung, nhưng phải đến năm 2017, Hoàng Long và Thảo Nguyên mới chính thức gặp nhau trong quán cafe vào một ngày mưa to.

Trong lần gặp mặt đó, cả hai đều thầm nghĩ “đây không phải là gu” của mình. Thậm chí, họ kết bạn với nhau trên mạng xã hội sau buổi cafe đầu tiên cũng nhờ sự tác động nhiệt tình từ phía người bạn chung.

Rồi cũng vì nể bạn, Hoàng Long đã chủ động thả “like” các bức ảnh của Thảo Quyên trên trang cá nhân và điều này khiến cô đặc biệt chú ý. Rồi vào một ngày, Long đăng ảnh cá nhân, Quyên đã chủ động vào trò chuyện với anh. Chỉ sau 2 tuần, hai con người tưởng như “không có chút liên quan” lại bất ngờ nhận ra sức hút từ đối phương và họ chính thức nên duyên.

Thách thức lớn nhất trên hành trình tình yêu của họ là vào năm 2021 khi Hoàng Long đi du học Nhật Bản. Dù yêu xa 2 năm, Thảo Quyên vẫn luôn là hậu phương vững chắc, kiên nhẫn chờ đợi ngày anh trở về.

(Ảnh cắt từ clip)

Sau 2 năm về chung một nhà, cặp đôi không ngần ngại "bóc phốt" đối phương. Thảo Quyên tiết lộ chồng có sở thích mặc đồ bộ, đi dép lê ở mọi nơi và nghiện nhậu. Ngược lại, Hoàng Long hài hước gọi vợ là "máy nói" và điểm qua thói quen nghiện mua sắm online của cô.

Nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Hoàng Long đã chuẩn bị bó hoa gắn lightstick Super Junior cùng đoạn vũ đạo dành tặng vợ. Hoàng Quyên cho biết, ngày cưới cô từng trách yêu vì chồng không chuẩn bị hoa cưới gắn lightstick Super Junior. Cô không ngờ sau 2 năm, anh vẫn nhớ và hoàn thành mong ước của cô trên sân khấu Vợ chồng son.