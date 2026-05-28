Ngày 27/5, một thi thể đã được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm một bé trai 12 tuổi bị mất tích khi đang bơi trên sông ở hạt Lancashire, giữa bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nước Anh.

Cậu bé đã cùng các bạn đi bơi và gặp tình huống nguy hiểm trên sông Ribble, đoạn qua làng Ribchester, vào khoảng 14 giờ chiều 26/5 theo giờ địa phương. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa cùng các đơn vị lặn dưới nước đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn tại khu vực này cho đến khi vớt được thi thể từ dưới nước lên vào khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày. Quá trình nhận dạng chính thức vẫn chưa diễn ra, nhưng Cảnh sát hạt Lancashire cho biết: “Chúng tôi tin rằng đó là thi thể của cậu bé mất tích.”

Một số khu vực ở London đã ghi nhận mức nhiệt 35 độ C vào ngày 26/5, phá vỡ kỷ lục được thiết lập về ngày tháng 5 nóng nhất. Nhiệt độ có thể sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng nắng nóng gay gắt tại các khu vực thuộc xứ Wales, West Country và vùng tây nam nước Anh.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đã phát lệnh cảnh báo sức khỏe do nắng nóng ở mức hổ phách và mức vàng cho nhiều khu vực thuộc Vương quốc Anh vào ngày thứ Ba (26/5), kéo dài cho đến 17 giờ chiều ngày thứ Năm (28/5). Theo UKHSA, các loại cảnh báo này đồng nghĩa với việc “các sự cố liên quan đến nước có thể gia tăng, bao gồm các rủi ro do sốc nước lạnh và đuối nước”.

Đã có nhiều ca tử vong liên quan đến nước xảy ra trong vài ngày qua. Trước đó, trong khi cuộc tìm kiếm quy mô lớn đối với cậu bé 12 tuổi đang được tiến hành ở Lancashire, một người dân đã chia sẻ với chương trình BBC North West Tonight rằng khúc sông này là một “điểm nóng” thu hút trẻ em và những người đến đây bơi lội thường là người từ nơi khác đến.

Bà Ann-Marie Ruddock, người đã sống ở Ribchester từ năm 1991, cho biết: “Người dân địa phương nhận thức rất rõ về những mối nguy hiểm của dòng sông này và họ có xu hướng tránh xa nó. Đây quả là một kịch bản ác mộng.”

Ba thanh thiếu niên đã tử vong tại các vùng nước tự nhiên ở hạt West Yorkshire, South Yorkshire và Warwickshire vào ngày nghỉ lễ Bank Holiday 25/5, và một cậu bé 15 tuổi đã bị đuối nước ở một hồ nước gần thành phố Lincoln vào ngày Chủ nhật (24/5). Tại thị trấn Halifax thuộc hạt West Yorkshire, một cậu bé 13 tuổi được thông báo đã tử vong sau khi được kéo lên từ hồ đập Leadbeater Dam. Tại hạt Warwickshire, thi thể của một cô gái ở tuổi thiếu niên đã được vớt lên từ công viên nước Kingsbury Water Park, trong khi tại thị trấn Rotherham thuộc hạt South Yorkshire, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một cậu bé vị thành niên từ một hồ nước trong công viên Rother Valley Country Park.

Tại bãi biển Tregirls gần thị trấn Padstow thuộc hạt Cornwall, một người đàn ông ở độ tuổi 60 đã tử vong sau khi lao ra biển để cứu hai người thân gặp nguy hiểm, phía cảnh sát cho biết. Chuỗi tử vong liên quan đến nước này xảy ra sau vụ nghi đuối nước của cậu bé 15 tuổi Declan Sawyer tại hồ Swanholme Lakes ở Lincoln vào ngày Chủ nhật. Lực lượng cứu hộ cũng đang tìm kiếm một cậu bé ở tuổi thiếu niên được báo cáo mất tích tại hồ Pickmere Lake, nằm giữa thị trấn Knutsford và Northwich ở hạt Cheshire.

Số liệu mới được công bố từ Diễn đàn An toàn Nước Quốc gia (NWSF) cho thấy số ca tử vong do đuối nước vô tình xảy ra ở các vùng nước nội địa nhiều hơn ở vùng bờ biển trong năm thứ bảy liên tiếp tính đến năm 2025. Tổ chức này khuyến nghị người dân nên bơi ở những địa điểm có sự giám sát và có nhân viên cứu hộ nếu có thể, đồng thời xuống nước một cách từ từ để giảm nguy cơ bị sốc nước lạnh. Nếu gặp nguy hiểm, NWSF khuyên mọi người “hãy cố gắng thả nổi ngửa trên lưng cho đến khi cảm thấy bình tĩnh, rồi chờ lực lượng cứu hộ hoặc bơi đến nơi an toàn nếu có thể”.

Hội Cứu sinh Hoàng gia (RLSS) cũng đã đưa ra lời cảnh báo sau các ca tử vong, nhấn mạnh rằng “thời tiết nóng hơn thật đáng tiếc lại làm gia tăng các vụ đuối nước vô tình”. RLSS cảnh báo nhiệt độ nước vẫn còn rất lạnh bất chấp nhiệt độ không khí tăng cao, và tình trạng sốc nước lạnh có thể gây khó khăn cho việc bơi lội cũng như làm tăng độ khó khi muốn lên khỏi mặt nước.

RLSS cho biết thêm, bất kỳ ai nhìn thấy người khác gặp tình huống khẩn cấp dưới nước nên gọi ngay số 999, bản thân phải giữ an toàn bằng cách ở trên bờ và ném cho họ những vật có thể nổi được, chẳng hạn như một chai nước nhựa hoặc một quả bóng đá để họ bám vào và duy trì sự nổi trong lúc chờ lực lượng cứu hộ tới giúp đỡ.

