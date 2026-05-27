Con giáp tuổi Dần

Được đánh giá cao với trí thông minh nổi bật, bản lĩnh và sự quyết đoán, tuổi Dần nằm trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh để thành công. Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời để con giáp này thể hiện khả năng và bứt phá mạnh mẽ của họ trong sự nghiệp.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Tam Hợp, Tử Vi, Học Đường, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội trong cả con đường học vấn cũng như sự nghiệp, có thể nói là công thành danh toại, muốn tiền có tiền, muốn chức vị có chức vị, dù làm gì cũng dễ thành công, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, chói lọi.

Trong tử vi học, cát tinh Tam Hợp mang lại lợi ích to lớn về may mắn, sự hỗ trợ, và thành công trong cuộc sống và công việc. Nó giúp thúc đẩy sự đồng điệu, tạo thuận lợi cho tình yêu/hôn nhân, đồng thời nâng cao khả năng kinh doanh, phát triển sự nghiệp, và giúp giải quyết xung đột.

Trong khi đó, cát tinh Tử Vi được ví như "đế tinh" trong tử vi, mang lại lợi ích cốt lõi về quyền lực, sự tôn quý, thông minh và năng lực lãnh đạo. Người có sao này chiếu mệnh thường đôn hậu, có khả năng giải trừ tai họa, mang lại công danh sự nghiệp vững chắc và phúc thọ vững bền.

Cuối cùng, cát tinh Học Đường mang tin vui đến những người tuổi Dần đang theo đuổi con đường học vấn, dễ đỗ đạt công thành - danh toại, có vị thế trong xã hội.

Khi tháng 4 âm này kết thúc, tuổi Dần sẽ là con giáp bước vào giai đoạn hưng thịnh đầu tiên trong năm Bính Ngọ. Tử vi học có nói, chẳng bao lâu nữa, khi tháng 5 âm gõ cửa, tuổi Dần sẽ gặp thời đổi vận, nằm trong số những con giáp may mắn và có cuộc sống sung túc bậc nhất. Được Tam hợp chiếu rọi, tuổi Dần sẽ có sự nghiệp thăng tiến, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống đầy đủ, gia đạo ấm êm, hạnh phúc.

Con giáp tuổi Tuất

Được đánh giá cao bởi trí thông minh, tinh thần học hỏi và cầu tiến, tuổi Tuất cũng sở hữu nhiều ưu điểm để thành công. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng giàu có, hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là cát tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Theo các chuyên gia phong thủy, chẳng bao lâu nữa, tuổi Tuất cũng sẽ bước vào một giai đoạn mới vô cùng tươi sáng. Tử vi học có nói, tháng 5 âm, được quý nhân trợ giúp, tuổi Tuất làm gì cũng may mắn, đón tin vui về tài chính. Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng vô cùng suôn sẻ, người độc thân nên biết để tận dụng.

Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp được đánh giá cao với sự nhanh nhẹn, tài trí, khả năng quan sát tinh tế và rất giỏi ứng biến với thời cuộc. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý sẽ nắm bắt thông tin rất nhanh, từ đó xoay xở và tạo ra được lợi thế đặc biệt, gặt hái thành công rực rỡ.

Năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Dần và tuổi Tuất sắp có một tháng 5 âm rất đáng mong chờ ở phía trước thì tuổi Tý là con giáp lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 5 âm, con giáp này cần hết sức cẩn thận trong chuyện làm ăn kẻo thất thoát tiền bạc. Tuổi Tý được khuyên nên đề phòng những lời mời gọi hùn vốn, tuyệt đối không đầu tư rủi ro. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt và chú ý hơn trong chuyện tình cảm để tránh rắc rối.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.