Trong ngày thứ Tư, 27/5/2026, tức ngày 11 tháng 4 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, mối quan hệ giữa các địa chi tạo nên cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) rất mạnh mẽ, đồng thời thiên can Tân (Kim) được địa chi Sửu (Thổ) sinh dưỡng, giúp Kim khí và Thổ khí hòa hợp, mang lại vận trình tài lộc rực rỡ cho những con giáp nằm trong vòng tương hợp.

Ngày Tân Sửu mang nạp âm Bích Thượng Thổ, tức là đất trên tường thành, đại diện cho sự vững chãi, kiên định và khả năng che chở, bảo vệ kiên cố trước những biến động bên ngoài. Trong tháng Quý Tỵ, nạp âm Thổ này nhận được sự điều hòa từ dòng nước Trường Lưu Thủy, giúp đất thành không bị khô cằn mà trái lại càng thêm phần gắn kết, bền vững để tích lũy tài sản.

Dù phải đối mặt với sức nóng thiêu đốt từ hỏa khí xung thiên của năm Bính Ngọ, tính chất phòng thủ và kiên trì của Bích Thượng Thổ vẫn giúp bản chủ giữ vững tài lũy, ngăn chặn nguy cơ hao hụt ngân sách. Đây là thời điểm cốt lõi nhắc nhở bạn nên ưu tiên các giải pháp tài chính an toàn, chú trọng củng cố nền móng và tập trung vào các giá trị dài hạn thay vì mạo hiểm chạy theo lợi ích nhất thời.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Tân Sửu cùng cách tối ưu tài lộc mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Tỵ: Thu hoạch bứt phá

- Chi tiết tài lộc: Nhờ cục diện Tam Hợp, tuổi Tỵ sẽ là con giáp đón nhận một ngày tài chính cực kỳ hanh thông và có bước bứt phá lớn. Bản mệnh có cơ hội chốt thành công các hợp đồng giá trị cao hoặc thu về lợi nhuận vượt mức mong đợi từ các khoản đầu tư ngắn hạn trước đó. Những người làm kinh doanh sẽ thấy dòng vốn luân chuyển liên tục, hàng hóa lưu thông trơn tru mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Tỵ nên đặt một tờ tiền mới mệnh giá lớn vào một chiếc bao lì xì đỏ rồi để ở hướng Chính Nam trên bàn làm việc để kích hoạt cát khí Thần Tài. Hãy mặc trang phục có sắc đỏ, hồng hoặc tím nhằm tăng cường hỏa khí, giúp bạn gia tăng sức hút cá nhân và sự tin tưởng từ đối tác.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tài lộc viên mãn

- Chi tiết tài lộc: Cục diện Tam Hợp kết hợp với thiên can Tân đồng hành giúp con giáp tuổi Dậu có một ngày gặt hái tài lộc viên mãn khi Thổ khí của ngày sinh dưỡng rất mạnh cho hành Kim của bản mệnh. Người làm công ăn lương dễ có cơ hội nhận thưởng nóng hoặc hứa hẹn thăng tiến từ cấp trên nhờ những đóng góp quan trọng. Người làm nghề tự do sẽ đón nhận lượng khách hàng mới tăng đột biến, giúp ví tiền luôn rủng rỉnh.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Dậu có thể sử dụng ví tiền hoặc mang theo phụ kiện có màu vàng đất hoặc nâu để tối ưu hóa năng lượng tương sinh Thổ - Kim. Buổi sáng khi bước ra khỏi nhà, con giáp này hãy hướng về phía Chính Tây (hướng Tài Thần của ngày) để đón nhận sinh khí và vận may tiền bạc.

3. Con giáp tuổi Tý: Tài chính tăng vọt

- Chi tiết tài lộc: Nhờ mối quan hệ Lục Hợp vững chắc với địa chi của ngày, tuổi Tý cũng sẽ là con giáp đón nhận dòng tài chính dồi dào, các nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái hoặc đầu tư có dấu hiệu tăng vọt. Sự thông minh và khéo léo giúp bạn tránh được những rủi ro mất tiền và đưa ra các quyết định cắt giảm chi phí vô cùng chính xác, giúp tích lũy được một khoản tài sản đáng kể.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Tý có thể mang theo bên mình một vật phẩm phong thủy bằng kim loại (như đồng xu may mắn) để hành Kim làm cầu nối hóa giải thế Thổ khắc Thủy của ngày. Ngoài ra, con giáp này cũng hãy ưu tiên thực hiện các giao dịch ký kết hợp đồng quan trọng vào khung giờ hoàng đạo (9h - 11h sáng) nhằm thu hút cát khí tối đa.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Tân Sửu, 3 con giáp tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý cần tận dụng triệt để năng lượng cát tường từ các cục diện Tam Hợp và Lục Hợp để đẩy nhanh tiến độ các giao dịch tài chính lớn ngay từ đầu ngày. Do thổ khí của ngày kết hợp với hỏa khí năm Ngọ tạo nên nguồn năng lượng rất mạnh, các bạn nên giữ sự điềm tĩnh và tránh đưa ra các quyết định đầu tư mang tính bốc đồng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để củng cố uy tín và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ khách hàng sẵn có nhờ tính chất kiên định của nạp âm Bích Thượng Thổ. Cuối cùng, việc rà soát kỹ lưỡng các điều khoản giấy tờ trước khi ký kết giao dịch sẽ giúp các bạn bảo toàn trọn vẹn thành quả tài lộc và ngăn chặn nguy cơ hao hụt ngân sách.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.