Đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam 2.870ha, có tòa tháp cao 108 tầng mong chờ suốt một thập kỷ tại TPHCM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang "hot" bậc nhất lúc này

Khởi công từ ngày 19/4/2025, Siêu đô thị Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup) được kỳ vọng sẽ tạo ra một "thành phố trên biển" có quy mô quốc tế.

Dự án có tổng diện tích 2.870 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, nằm ở vị trí độc bản 3 mặt giáp biển duy nhất tại TP.HCM, Vinhomes Green Paradise được xem như "con át chủ bài" đưa bất động sản Cần Giờ bước vào chu kỳ phát triển mới.

Xung quanh dự án Vin Cần Giờ đều là những hạ tầng giao thông quan trọng của khu vực.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã được "thai nghén" nhiều năm. Vào đầu tháng 3/2025, dự án chính thức được UBND TP.HCM duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, gồm bốn phân khu A, B, C và D - E. Trong đó, phân khu A (953,23ha), phân khu B (659,87ha), phân khu C (318,32ha), phân khu D (480,46ha) và phân khu E (458,12ha).

Tâm điểm là "Nhà hát Sóng Xanh - Blue Waves Theatre" với kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới do Công ty tư vấn thiết kế nổi tiếng Gensler thiết kế. Công trình có quy mô lên tới 7 ha, bao gồm tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á quy mô 5.000 chỗ ngồi. Tiếp theo là Biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon lớn nhất thế giới (443ha); Cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour có khả năng đón siêu du thuyền sang trọng, chuỗi khách sạn cao cấp; 2 sân golf, mỗi sân 18 lỗ do huyền thoại Tiger Woods (sân West - Sunset) và Robert Trent Jones II (sân East - Sunrise) thiết kế.…

Đặc biệt, tổ hợp giải trí – du lịch 122ha, gồm Safari, công viên chủ đề theo mô hình Disneyland, Universal; khu vui chơi nhà băng tuyết Winter Wonderland 30.000m2 - Top 5 thế giới với sân băng, khu trượt tuyết, zipline… sẽ mang tới "trải nghiệm mùa đông" chưa từng có cho xứ nóng phương Nam.

Song hành với các "kỳ quan đô thị" là các chuỗi sự kiện gia tăng trải nghiệm và kết nối cộng đồng sẽ được tổ chức liên tục trong năm, như: lễ hội văn hóa - nghệ thuật - du lịch quy mô lớn; giải golf, đua thuyền, thể thao quốc tế; các show nghệ thuật đỉnh cao; hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về sống xanh – bền vững…. đảm bảo Vinhomes Green Paradise luôn tràn ngập không khí lễ hội suốt 365 ngày trong năm.

Với mục tiêu phát triển đô thị sử dụng năng lượng tái tạo phân loại, Vingroup sẽ đầu tư phát triển hệ thống điện gió cách bờ 10km để cung cấp nguồn điện sạch cho siêu đô thị và mở ra tương lai xanh cho cả khu vực.

Sau 5 tháng thi công, công trường Vinhomes Green Paradise đang hoạt động với cường độ cao, ghi nhận nhiều cột mốc quan trọng trong tiến độ.

Hiện nay, toàn bộ khu vực dự án Vinhomes Cần Giờ đã được rào chắn, san lấp mặt bằng và thi công hạ tầng đồng bộ, đặc biệt tại hai khu vực trọng điểm là trung tâm đô thị và phân khu nghỉ dưỡng ven biển.

Tại phân khu A, những tuyến đường đầu tiên đã được rải nhựa, hệ thống giao thông nội bộ bắt đầu lộ rõ.

Trong khi đó, các phân khu B, D và E đồng loạt triển khai đặt cống, thi công đường và tiếp tục bơm cát san nền. Phân khu B và C tập trung vào giai đoạn bơm cát diện rộng để chuẩn bị cho những công trình cao tầng và các khu chức năng trọng điểm như giáo dục, y tế.

Với tiến độ thi công đồng loạt và ứng dụng công nghệ tiên tiến, Vinhomes Cần Giờ đang tiến gần tới mục tiêu bàn giao giai đoạn đầu vào năm 2027 – 2028.

Cùng với việc xây dựng Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ với diện tích gần 3.000 ha, TP.HCM đang đẩy nhanh việc quy hoạch, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông như cầu, đường, metro hướng ra biển, nhằm trở thành siêu đô thị biển quy mô.

Hiện nay, cầu Bình Khánh - một hạng mục quan trọng của tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành (đoạn đi qua Cần Giờ) đã được thi công trở lại; tuyến đường xuyên rừng Sác huyết mạch nối từ bến phà đến trung tâm Cần Giờ đang được mở rộng…

Mới đây, Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng và các địa phương liên quan, đề nghị cho phép triển khai khoan khảo sát địa chất nhằm phục vụ công tác thiết kế dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ.

Theo đó, Dự án đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP. HCM với huyện Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 48,7 km. Tuyến bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh (Quận 7), đi qua trục Nguyễn Lương Bằng - Rừng Sác và kết thúc tại khu đất rộng 39 ha, giáp ranh khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Mặc dù dự án Vinhomes Green Paradise chưa được mở bán chính thức nhưng đã khiến cả thị trường bất động sản TPHCM xôn xao. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hàng chục sàn bất động sản ở phía Bắc đã bắt đầu đưa quân vào Nam. Tại dự án, nhân viên môi giới các sàn liên tục trực chiến. Xung quanh dự án, kín các sàn chạy đua tìm mặt bằng, chỗ ở cho nhân viên.

Trao đổi với chúng tôi, một môi giới tên Hùng cho biết: "Đất Cần Giờ đang "nóng" nhất lúc này, cả thị trường đang đổ bộ về đây. Site tour dự án từ các sàn liên tục được tổ chức, đi đâu cũng nghe hai chữ "Cần Giờ". Hàng chục sàn với cả nghìn sale đổ về đây đang chờ một trận đánh lớn".