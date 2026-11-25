Một chiếc Mercedes-AMG G 63 còn mới đã bất ngờ gặp sự cố giữa đường, và chủ xe cho rằng nguyên nhân đến từ loại xăng pha ethanol tỷ lệ cao mà mình đã đổ vào xe.

Mercedes-AMG G 63 rơi vào chế độ "giới hạn"

Đoạn video ghi lại sự việc được tài khoản X (Twitter) Rattan Dhillon chia sẻ, do chính chủ nhân chiếc Mercedes-AMG G 63 quay lại. Trong video, người này cho biết đây là chiếc xe mới mua của mình và hiện đang gặp sự cố. Theo lời kể, anh đã đổ xăng sinh học, loại XP95 cho xe và sau đó xe rơi vào chế độ giới hạn công suất (limp mode), không còn đủ điều kiện để lưu thông bình thường. Chủ xe cho rằng nguyên nhân là do nhiên liệu bị pha trộn ethanol, đồng thời nhận thấy âm thanh động cơ cũng thay đổi khác thường.

Chiếc Mercedes-AMG G 63 thông báo giới hạn công suất trên màn hình công-tơ-mét. Ảnh: CarToq

Người này cũng quay lại nhãn dán trên nắp bình xăng, ghi rõ xe chỉ tương thích với xăng pha ethanol ở mức E5 hoặc E10. Điều này đồng nghĩa bất kỳ loại xăng nào có tỷ lệ ethanol vượt ngưỡng này đều có thể ảnh hưởng tới các chi tiết cơ khí của xe. Và trong trường hợp này, chủ xe thừa nhận đã đổ xăng XP95.

XP95 là xăng gì?

Nhiều người có thể nghĩ xăng XP95 chỉ chứa khoảng 5% ethanol và 95% xăng, nhưng thực tế không phải vậy. Theo trang Cartoq, ngay cả XP95 cũng được pha tới 20% ethanol. Đây là loại xăng cao cấp, chỉ số octane cao (RON 95) do hãng dầu khí IndianOil phát triển, và con số "95" trong tên gọi thực chất là chỉ số octane, không liên quan đến tỷ lệ ethanol.

Loại xăng này được phát triển nhằm giảm hiện tượng kích nổ động cơ (knocking), đi kèm các phụ gia đặc biệt giúp giảm cặn carbon và giữ động cơ sạch hơn theo thời gian, từ đó mang lại hiệu suất vận hành tốt hơn. Tuy nhiên, nếu đang tìm loại xăng có tỷ lệ ethanol thấp, XP95 lại không phải lựa chọn phù hợp.

Chủ xe cho biết hiện đang "mắc kẹt" tại một xưởng sửa chữa, và bơm nhiên liệu của xe đã hỏng do xăng pha ethanol. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc tương tự. Theo Cartoq, hồi đầu năm nay, một xưởng chuyên sửa xe sang từng đăng video cho biết bơm nhiên liệu trên các mẫu xe như Defender, Mercedes-Benz và Audi cũng bị tắc nghẽn vì xăng pha ethanol.

Phần nắp bình xăng chiếc Mercedes-AMG G 63 cho thấy xe chỉ tương thích với E5 hoặc E10. Ảnh: CarToq

Giải pháp là gì?

Theo Cartoq, lựa chọn duy nhất cho chủ xe tại Ấn Độ trong trường hợp này là chuyển sang dùng xăng XP100 hoặc Power 100. Tuy nhiên, loại xăng này không phải trạm xăng nào cũng có bán, với giá khoảng 160 Rupee/lít (quy đổi khoảng 44.000 đồng/lít theo tỷ giá hiện tại).

Bất cập từ chính sách pha trộn ethanol tại Ấn Độ

Cartoq cho rằng những sự cố kiểu này xuất phát từ việc thiếu lộ trình chuẩn bị phù hợp. Không ai phản đối chính sách pha trộn ethanol vào xăng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chính sách đang được áp dụng đại trà trước khi phần lớn phương tiện lưu thông sẵn sàng thích ứng. Phần lớn xe đang chạy trên đường tại Ấn Độ vẫn chưa tương thích với xăng E20, dẫn tới tình trạng giảm mức tiêu hao nhiên liệu và nhiều sự cố khác.

Theo quan điểm của Cartoq, giải pháp hợp lý là vừa thúc đẩy sử dụng xăng E20, vừa tiếp tục duy trì nguồn cung xăng ít hoặc không pha ethanol (E5, E10) cho nhóm xe đời cũ, để người dùng có thể sử dụng xe bình thường trong khi người mua xe mới có thể dần chuyển sang các loại nhiên liệu pha ethanol cao hơn phù hợp với xe của họ. Theo bài viết, đây cũng là trách nhiệm mà chính phủ và các công ty dầu khí cần đảm bảo đối với nhóm khách hàng đang sở hữu xe đời cũ.