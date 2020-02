Do đâu mà khủng bố IS có siêu súng bắn tỉa của Nga?

Nút khóa an toàn nằm ở phía sau ngay trên thoi nạp đạn với 3 chế độ là: Bắn, an toàn và an toàn khóa cố định thoi nạp đạn. Súng không có điểm ruồi nhưng có thanh răng để có thể gắn các loại ống ngắm khác nhau. Súng có thể gắn thêm chân chống và các bộ phận khác để xạ thủ có thể tác chiến dễ dàng hơn.