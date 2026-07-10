Diva nức tiếng showbiz tổ chức 8 đêm concert trước khi ra đi vì ung thư, cả đời nguyện kết hôn với sân khấu

8 đêm concert trước khi nữ diva này tạ thế vẫn luôn được khán giả nhắc đến như 1 huyền thoại.

Với Mai Diễm Phương, sân khấu không chỉ là sự nghiệp mà còn là tình yêu lớn nhất. Những đêm diễn cuối cùng của bà vào cuối năm 2003 đến nay vẫn được xem là một trong những lời chia tay xúc động nhất lịch sử làng giải trí châu Á. Sinh năm 1963, Mai Diễm Phương là một trong những tượng đài lớn nhất của làng giải trí Hong Kong, Trung Quốc. Thành công ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh, bà được xem là biểu tượng hiếm có với sức ảnh hưởng kéo dài qua nhiều thế hệ.

Sinh năm 1963, Mai Diễm Phương là một trong những tượng đài lớn nhất của làng giải trí

Mai Diễm Phương bước lên sân khấu từ khi mới 4 tuổi. Để phụ giúp gia đình mưu sinh, cô bé ngày ấy đã hát tại các rạp hát và trên đường phố. Từ xuất phát điểm nhiều khó khăn, Mai Diễm Phương từng bước trở thành ngôi sao hàng đầu của làng nhạc Cantopop. Với phong cách trình diễn biến hóa không ngừng, bà được công chúng ưu ái gọi là "Bách biến thiên hậu", đồng thời được truyền thông quốc tế ví như "Madonna của châu Á".

Với phong cách trình diễn biến hóa không ngừng, bà được công chúng ưu ái gọi là "Bách biến thiên hậu", đồng thời được truyền thông quốc tế ví như "Madonna của châu Á"

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc đến vào năm 1986 khi album Bad Girl tạo nên cơn sốt, đưa tên tuổi Mai Diễm Phương vươn lên hàng siêu sao. Không chỉ sở hữu hàng loạt bản hit, bà còn lập những kỷ lục biểu diễn đáng nể tại Hong Kong khi thực hiện 28 đêm concert liên tiếp vào năm 1987 và tiếp tục phá chính thành tích của mình với 33 đêm diễn liên tiếp trong giai đoạn 1991 - 1992.

Song song với âm nhạc, Mai Diễm Phương cũng là một diễn viên được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Khán giả gọi bà là "người sinh ra để đóng phim". Nữ nghệ sĩ lần lượt giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại cả giải Kim Mã và Kim Tượng, trong đó vai diễn nổi tiếng nhất là kỹ nữ Như Hoa trong bộ phim Yên Chi Khấu , đóng cùng Trương Quốc Vinh.

Bà luôn sẵn sàng giúp đỡ các nghệ sĩ trẻ, được đồng nghiệp kính trọng bởi sự trượng nghĩa và tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật

Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng, Mai Diễm Phương còn được xem là "đại tỷ" của showbiz Hoa ngữ. Bà luôn sẵn sàng giúp đỡ các nghệ sĩ trẻ, được đồng nghiệp kính trọng bởi sự trượng nghĩa và tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Tháng 9/2003, Mai Diễm Phương công khai xác nhận mắc ung thư cổ tử cung. Thời điểm đó, sức khỏe của bà đã suy yếu nghiêm trọng khi các tế bào ung thư bắt đầu di căn. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn nghỉ ngơi để điều trị, nữ nghệ sĩ quyết định hoàn thành lời hứa với khán giả bằng chuỗi concert Anita Classic Moment Live gồm 8 đêm tại Hong Kong Coliseum (Hồng Quán) vào tháng 11/2003.

Khoảnh khắc kinh điển khi Mai Diễm Phương "gả cả đời mình" cho âm nhạc và sân khấu

Mai Diễm Phương tổ chức 8 đêm concert giữa lúc bạo bệnh để giã từ sự nghiệp

Đó không chỉ là một liveshow thông thường mà còn là lời tri ân, cũng như lời tạm biệt cuối cùng của Mai Diễm Phương dành cho những người đã đồng hành cùng bà suốt nhiều thập kỷ.

Khoảnh khắc trở thành biểu tượng diễn ra trong đêm bế mạc. Mai Diễm Phương xuất hiện trong chiếc váy cưới lộng lẫy do người bạn thân Eddie Lau thiết kế. Trước hàng nghìn khán giả, bà nghẹn ngào chia sẻ rằng điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời là chưa từng được mặc váy cưới cho chính mình và chưa có một gia đình trọn vẹn.

Sau những lời tâm sự ấy, nữ nghệ sĩ nói câu nói khiến cả khán phòng lặng đi: "Hôm nay, tôi xin được gả cho âm nhạc, gả cho tất cả các bạn".

Sân khấu giã từ sự nghiệp của Mai Diễm Phương

Ngay sau đó, Mai Diễm Phương cất lên ca khúc từ biệt Tịch Dương Chi Ca ( Sunset Melody ). Trong tiếng vỗ tay và nước mắt của hàng nghìn khán giả, bà chậm rãi bước lên những bậc thang cuối sân khấu, quay lại nhiều lần để vẫy tay chào tạm biệt. Hình ảnh ấy trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển của lịch sử âm nhạc Hoa ngữ.

Giọng hát vẫn thánh thót dù ca sĩ đang đối diện với bạo bệnh

Màn trình diễn lấy trọn nước mắt khán giả

Rạng sáng ngày 30/12/2003, Mai Diễm Phương qua đời ở tuổi 40 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Tang lễ diễn ra vào tháng 1/2004 được xem là một trong những sự kiện lớn nhất lịch sử showbiz Hoa ngữ. Gần như toàn bộ những tên tuổi hàng đầu thời điểm đó đều có mặt để tiễn đưa người đồng nghiệp, người chị đáng kính, trong đó có Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Dương Tử Quỳnh, Thành Long, Trương Bá Chi cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Loạt hình ảnh tại đám tang Mai Diễm Phương vẫn được khán giả nhắc liên tục đến hiện tại, là biểu tượng cho 1 thời hoàng kim của showbiz xứ Cảng Thơm:

Trước khi qua đời, Mai Diễm Phương để lại một di nguyện đặc biệt. Bà mong bạn bè và người thân không khóc, không gọi tên mình trong tang lễ để bản thân có thể ra đi thanh thản. Vì tôn trọng mong muốn cuối cùng ấy, nhiều nghệ sĩ đến viếng đều đeo kính râm để che đi đôi mắt đỏ hoe, cố nén cảm xúc trong suốt buổi lễ.

Không chỉ đồng nghiệp, hàng chục nghìn người hâm mộ cũng xếp hàng dài để tiễn biệt người nghệ sĩ họ yêu mến. Báo chí thời điểm đó miêu tả tang lễ của Mai Diễm Phương diễn ra trang trọng, rực rỡ đúng như mong muốn của bà, giữ trọn hình ảnh kiêu hãnh của một nữ nghệ sĩ đã cống hiến cả cuộc đời cho sân khấu.

Với Mai Diễm Phương, sân khấu không chỉ là nơi bắt đầu sự nghiệp, mà cũng là nơi bà gửi gắm trọn vẹn cuộc đời mình

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Mai Diễm Phương ra đi, nhưng hình ảnh người phụ nữ mặc váy cưới trong đêm diễn cuối, nói lời "gả cho âm nhạc" rồi lặng lẽ bước lên những bậc thang của sân khấu vẫn luôn được xem là một trong những lời chia tay đẹp và ám ảnh nhất lịch sử làng giải trí châu Á. Với Mai Diễm Phương, sân khấu không chỉ là nơi bắt đầu sự nghiệp, mà cũng là nơi bà gửi gắm trọn vẹn cuộc đời mình.