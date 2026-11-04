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Dinh thự 60 phòng của Tổng thống Donald Trump

Chi Chi
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Seven Springs sở hữu tổng cộng 60 phòng, 15 phòng ngủ cùng hàng loạt tiện ích cao cấp bao gồm 3 bể bơi, một phòng bowling và các đường đi dạo trekking.

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Tọa lạc trong khung cảnh thanh bình của hạt Westchester, New York khu dinh thự sang trọng Seven Springs của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump là một thiên đường rộng 230 acre (khoảng 93 ha) trải dài qua ba thị trấn: Bedford, Armonk và Chappaqua.

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Bên cạnh Mar-A-Lago và Trump Tower, đây là khu bất động sản nổi tiếng nhất của gia tộc Trump

Ban đầu được xây dựng vào năm 1919 bởi Eugene Meyer, cựu chủ sở hữu báo Washington Post và cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dinh thự tráng lệ này đã được Tập đoàn Trump Organization mua lại vào năm 1996 với giá 7,5 triệu USD, mở ra một chương mới trong lịch sử lâu đời của nó.

Khu dinh thự được xây dựng trong suốt 5 năm với công sức của 500 thợ đá người Ý và nhiều nghệ nhân khác từ khắp nơi trên thế giới.

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Bên cạnh tòa nhà chính, khu dinh thự còn sở hữu các dãy nhà để xe ngựa (carriage houses) mang nét quyến rũ riêng biệt, cùng một dinh thự kiến trúc kiểu Tudor được xây dựng năm 1919 bởi H.J. Heinz, người sáng lập thương hiệu tương cà Heinz và là bạn thân của Meyer.

Tầm nhìn ban đầu của ông Donald Trump đối với Seven Springs rất tham vọng: ông muốn biến nơi đây thành một sân golf xa hoa.

Tuy nhiên, dù đã hai thập kỷ trôi qua kể từ khi mua lại, chưa có thảm cỏ sân golf nào được trải xuống. Thay vào đó, khu dinh thự đã trở thành một nơi nghỉ dưỡng biệt lập cho gia đình Trump.

Kế hoạch xây dựng sân golf 18 lỗ của gia đình Trump từng gặp phải sự phản đối từ các thị trấn lân cận do lo ngại về lưu lượng giao thông và tác động môi trường đối với hồ Byram, nguồn cung cấp nước sinh hoạt quan trọng cho Mount Kisco. Bất chấp nhiều năm nỗ lực, ông Trump cuối cùng đã từ bỏ dự án sân golf, để Seven Springs trở thành chốn riêng tư êm đềm của gia đình.

Eric Trump trìu mến nhớ lại tuổi thơ tại Seven Springs, nơi anh cùng các anh chị em trải qua các kỳ nghỉ cuối tuần và nghỉ hè trên mảnh đất rộng lớn này, bao gồm cả tòa nhà chính tráng lệ rộng 50.000 square feet (khoảng 4.600 m²).

"Vào mùa hè, cha tôi luôn giao việc cho chúng tôi làm," Eric chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với Forbes vào năm 2014. "Chúng tôi thực sự phải lái máy cắt cỏ quanh vùng, cắt cỏ trên tất cả các cánh đồng, chặt hạ cây cối và dọn cây đổ, cắt sắt thép, lát đá cẩm thạch, làm công việc điện và phá dỡ."

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Những hình ảnh bên trong khu dinh thự sang trọng

Từ việc hỗ trợ bảo trì, khám phá các khu rừng cho đến câu cá trên hồ Byram, khu dinh thự từng là một sân chơi rộng lớn cho các con của ông Trump. Dãy nhà xe ngựa từng là nơi nghỉ ngơi yêu thích của họ cho đến khi Eric trưởng thành và chuyển ra ngoài.

"Đó là ngôi nhà gắn bó với chúng tôi suốt một thời gian rất dài, cho đến khi tôi mua một ngôi nhà khác và chuyển đi," Eric nói.

Seven Springs sở hữu tổng cộng 60 phòng, 15 phòng ngủ cùng hàng loạt tiện ích cao cấp bao gồm 3 bể bơi, một phòng bowling và các đường đi dạo trekking.

Nguồn: NYPost

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Tags

Donald Trump

Trump Organization

New York

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