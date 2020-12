"Đỉnh cấp" tiểu thư Trung Quốc: Quen từ minh tinh Hoa ngữ đến ngôi sao thế giới, thừa kế tài sản nghìn tỷ vẫn tự gây dựng sự nghiệp huy hoàng

Dư Vãn Vãn (Wendy Yu) được mệnh danh là "đỉnh cấp" tiểu thư của giới thượng lưu Trung Quốc. Cô sinh ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), là con gái duy nhất của Dư Tĩnh Uyên - Chủ tịch Tập đoàn Mộng Thiên chuyên sản xuất đồ gỗ lớn nhất Châu Á, ước tính có hơn 100 triệu tệ (gần 3.522 tỷ đồng) ở nhà chờ cô về thừa kế.

Dư Vãn Vãn góp mặt trong Vũ hội quốc tế các quý cô - International Debutante Ball, nơi tập trung toàn bộ giới thượng lưu châu Âu

Tuổi thật của Dư Vãn Vãn không được tiết lộ, chỉ biết cô thuộc nhóm 9X và người ta chỉ đoán được tuổi của cô nhờ tính chất của các sự kiện mà cô đã tham gia. Hiện nay, cô là CEO của Yu Holdings - tổ chức đầu tư kinh doanh mảng thời trang, làm đẹp và công nghệ, đồng thời cô cũng là thành viên ban chấp hành MET Gala, thành viên ban cố vấn hội đồng thanh niên Trung Quốc Mỹ Lệ.

Tháng 11/2015, với những đóng góp xuất sắc cho xã hội, Dư Vãn Vãn được trao giải Thành tựu thanh niên của Lễ trao giải Mộc Lan. Tháng 8/2018, cô tiếp tục được vinh danh trong danh sách 30 Under 30 của Forbes Trung Quốc.

Dư Vãn Vãn ngồi ghế, bên phải ảnh

Trong khi giới con nhà giàu Trung Quốc vẫn đang chật vật tìm cách giành suất tham dự Vũ hội nữ hoàng Charlotte - Queen Charlotte’s Ball (Anh) và Vũ hội quốc tế các quý cô - International Debutante Ball (Mỹ), thì Vãn Vãn đã tham gia những buổi dạ hội này ít nhất 2 lần, mỗi lần đều đứng ở vị trí trung tâm. Đây là 2 vũ hội dành cho các quý cô danh giá nhất hành tinh, không phải cứ có tiền sẽ được mời, ngay đến con gái Tổng thống, hay những cô gái thuộc dòng dõi quý tộc cũng phải xếp hàng chờ đợi.

Bên cạnh đó, cô cũng là quý cô Trung Quốc đầu tiên tham gia cả 2 vũ hội kể trên, và xuất sắc giành được lời mời làm đại sứ cho Queen Charlotte’s Ball. Vũ hội nữ hoàng Charlotte đã có hơn 200 năm lịch sử, là hoạt động xã giao xa hoa nhất phương Tây, được xem là khởi nguồn của tất cả các vũ hội quý tộc trên thế giới, Công nương Diana cũng từng là khách mời của vũ hội này.

Hình ảnh nữ doanh nhân trẻ Dư Vãn Vãn trên thương trường

Ngoài gia thế hiển hách, quá trình học tập, bằng cấp và cống hiến cá nhân của Vãn Vãn cũng khiến nhiều người phải nể phục. Sinh ra trong gia đình giàu có, Vãn Vãn được giáo dục theo phương pháp cao cấp nhất, đồng thời cũng nghiêm khắc nhất. Tuy là đại tiểu thư, nhưng cô không hề được nuông chiều như người ta thường lầm tưởng.

Năm 15 tuổi, cô đã một mình đến trường Trung học Taunton - trường Trung học hàng đầu xứ sở sương mù, cùng học tập với các Hoàng tử và con em giới quý tộc thượng lưu. Trong thời gian ở Anh, cô đã giành được huy chương vàng cuộc thi toán học cao cấp quốc gia. Vãn Vãn tỏ ra vượt trội trong các môn khoa học, cùng với việc yêu thích thời trang, cô đã lựa chọn đến Học viện thời trang London học tập.

Đằng sau hào quang là áp lực ít người gánh chịu được, Dư Vãn Vãn chưa kịp thay lễ phục đã phải nhào vào làm việc

Sau khi tốt nghiệp, cô đến Oxford và Cambridge tiếp tục tu nghiệp, ngoài ra, Dư Vãn Vãn cũng sở hữu chứng chỉ Advanced Management Program (Chương trình quản lý cao cấp) danh giá của Đại học Columbia. Cô là thành viên đồng thời là nhà tài trợ trẻ tuổi nhất có quốc tịch Trung Quốc của Bristish Fashion Council (Ủy ban thời trang Anh Quốc) và Quỹ thời trang Fashion Trust... Từ năm 2018, cô được mời biên soạn cho tạp chí Vogue Mỹ.

Gần đây, Từ Nghiên - một chuyên gia thời trang nổi tiếng, có dịp đến thăm nhà Vãn Vãn đã tiết lộ "đi suốt 7 tiếng đồng hồ vẫn chưa thăm thú hết". Mỗi ngày Vãn Vãn đều đứng trước phòng thay đồ của mình buồn rầu không biết hôm nay mặc gì, bởi chỉ cần đi vào đây thôi cũng có thể bị lạc đường.

Quý cô Vãn Vãn thường xuyên tham gia làm từ thiện tại các quốc gia châu Phi

Dư Vãn Vãn có mỗi quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng, từ các minh tinh Hoa ngữ hay con gái "ông trùm sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân, cho tới ngôi sao thế giới như Victoria Beckham. Bên cạnh đó, cô cũng là bạn thân của các nhà thiết kế Marc Jacobs và nhà thiết kế nổi tiếng người Bỉ Diane von Furstenberg. Dư Vãn Vãn đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực thời trang như Mary Katrantzou, ASAP54, Bottletop... đều là các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng độc đáo trên thế giới.

Tháng 10/2018, Dư Vãn Vãn nhận lời mời tham gia BoF China Summit, cùng đối thoại với người sáng lập kiêm chủ biên Imran Amed. Cô còn hợp tác cùng The British Academy of Film and Television Arts - Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh khởi động BAFTA Breakthrough China tại Trung Quốc, mời diễn viên nổi tiếng Tom Hiddleston làm đại sứ. Cô và tổng biên tập Vogue China làm giám khảo tuyển chọn ra diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, nhà sản xuất game xuất sắc... rồi bồi dưỡng lớp nhân tài mới trong lĩnh vực game giải trí, thời trang, điện ảnh và truyền hình.

Có người nói các quý cô đều ham hư vinh, cuồng mua đồ hiệu, nhưng thực ra họ thích mua lễ phục bởi họ có nhiều dịp để mặc thôi

Dư Vãn Vãn và bạn thân cùng tham gia Fashion Show của Dior, trang sức tinh xảo đủ để khiến bất kỳ cô gái nào trên thế giới ao ước

Dư Vãn Vãn cũng là bạn tốt của Hà Siêu Doanh - thiên kim của "Vua sòng bài" Macau Hà Hồng Sân

Dư Vãn Vãn cùng Chelsea Clinton - con gái duy nhất của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, phóng viên đặc biệt của NBC News - dự tiệc tối khai mạc triển lãm nghệ thuật của nhà thiết kế Mary Katrantzou

Dư Vãn Vãn và chị đại giới thời trang thế giới Naomi Campbell làm khách mời Fashion For Relief trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes năm 2017

Dư Vãn Vãn và nhà thiết kế nổi tiếng Marc Jacobs

Dư Vãn Vãn bên cạnh Anna Wintour - tổng biên tập Vogue và Andrew Bolton - người phụ trách Viện trang phục bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (New York)