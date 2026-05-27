Điều tra vụ khách hát karaoke bị nhân viên đánh chết não ở TPHCM

Nguyễn Tiến
|

Mâu thuẫn khi thanh toán tại quán karaoke ở phường Dĩ An, người đàn ông 45 tuổi bị nhóm nhân viên đánh dẫn đến chết não.

Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Dĩ An lấy lời khai, điều tra vụ một người đàn ông bị đánh dẫn đến chết não sau khi xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke.

Điều tra vụ khách karaoke bị đánh chết não ở TPHCM: Chấn động xã hội 2026 - Ảnh 1.

Công an điều tra vụ khách karaoke bị đánh nguy kịch ở phường Dĩ An. Ảnh: Mai Anh

Theo thông tin ban đầu, tối 24-5, ông P. (45 tuổi, ngụ TPHCM) cùng bạn đến hát tại quán karaoke Oscar Nhất Phương trên đường Kha Vạn Cân, phường Dĩ An.

Đến thời điểm thanh toán ra về, giữa ông P. và một số nhân viên của quán phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, ông P. bị nhiều người đánh đến bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và được xác định chết não.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc, đồng thời đưa một số người liên quan về trụ sở để làm việc.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

