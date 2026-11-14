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Điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 200 tỷ đồng: Bắt giam Nguyễn Văn Tiến 54 tuổi

Chi Chi (Tổng hợp)
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Nguyễn Văn Tiến 54 tuổi là đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho tội phạm ở Campuchia.

Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin trên báo Tiền Phong về việc đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh). Hai đối tượng này bị điều tra về hành vi tiếp tay rửa tiền cho các tổ chức tội phạm hoạt động tại Campuchia với quy mô giao dịch lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình và rà soát không gian mạng, Phòng An ninh điều tra phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng xuất hiện các giao dịch chuyển tiền liên tục với số lượng cực lớn kèm theo nhiều dấu hiệu bất minh.

Điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 200 tỷ đồng: Bắt giam Nguyễn Văn Tiến 54 tuổi - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Vũ và Tiến. Ảnh: TPO

Theo báo Lao Động, sau một thời gian dài kiên trì điều tra, xác minh dòng tiền và thu thập chứng cứ, lực lượng công an đã làm rõ các tài khoản này có mối liên hệ mật thiết với các đường dây tội phạm đang ẩn náu và hoạt động tại Campuchia. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ về trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong suốt năm 2025, hai đối tượng này đã đứng tên đăng ký mở hàng loạt tài khoản ngân hàng cùng các số điện thoại di động chính chủ. Sau đó, chúng trực tiếp sang Campuchia để cho các nhóm tội phạm thuê lại các tài khoản này. Thông qua các tài khoản do Tiến và Vũ cung cấp, các đối tượng tội phạm đã thực hiện các giao dịch luân chuyển, tẩu tán số tiền vi phạm pháp luật và tiền chiếm đoạt của các nạn nhân tại Việt Nam lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra triệt để và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan công an phát thông báo: Những ai từng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên hai đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ bị lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản, hãy nhanh chóng liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để cung cấp thông tin và được phối hợp giải quyết.

Ra quyết định khởi tố Dương Thị Bích Hạnh SN 1973
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