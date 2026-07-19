HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điều tra dòng tiền chảy vào 2 tài khoản cá nhân, công an phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới

Thu Thuỷ
|

Đối tượng dụ dỗ người dân góp tiền mặt hình thức chuyển khoản (hoặc tiền điện tử USDT) để mua các gói “NFT Bất động sản” giá 3 triệu đồng hoặc “Địa điểm NFT Agold” giá 25 triệu đồng nhằm lấy quyền “đào” coin. Ngay khi nhà đầu tư nạp tiền thật, dòng tiền lập tức chảy thẳng vào tài khoản cá nhân.

- Ảnh 1.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2023, các đối tượng Phạm Đức Anh, sinh năm 1977, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội và Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1979, ở xã Diễn Thọ, tỉnh Khánh Hòa đã lập ra Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold làm pháp nhân “bình phong”; đồng thời tổ chức rầm rộ các buổi hội thảo giới thiệu dự án tiền ảo DHT (Digital High Tech), vẽ ra viễn cảnh đồng tiền này sắp lên sàn quốc tế và có thể dùng để thanh toán mua sắm hàng hóa.

Chúng dụ dỗ người dân góp tiền mặt hình thức chuyển khoản (hoặc tiền điện tử USDT) để mua các gói “NFT Bất động sản” giá 3 triệu đồng hoặc “Địa điểm NFT Agold” giá 25 triệu đồng nhằm lấy quyền “đào” coin. Tinh vi hơn, chúng áp dụng mô hình đa cấp: Trả hoa hồng 10-15% cho những ai lôi kéo thành công người mới nộp tiền vào hệ thống. Ngay khi nhà đầu tư nạp tiền thật, dòng tiền lập tức chảy thẳng vào tài khoản cá nhân của Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt.

Cơ quan công an cho biết, đối tượng đã sử dụng số tiền này để tiêu xài, trả lãi đa cấp và tiếp tục tổ chức hội thảo “lùa gà”. Điển hình, chỉ riêng hai nạn nhân là bà P.T.T.H, sinh năm 1971, trú tại phường Gia Viên và bà B.T.H.A, sinh năm 1974, trú tại phường Lê Chân (TP. Hải Phòng) đã bị chiếm đoạt tổng số tiền 75 triệu đồng; chưa kể hàng trăm nạn nhân khác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ, khởi tố đối với 02 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa trước các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo núp bóng “doanh nghiệp”:

- Quy tắc “3 KHÔNG”: KHÔNG tham gia các dự án tiền ảo cam kết lợi nhuận khủng; KHÔNG mua các “gói hội viên” trả thưởng đa cấp; KHÔNG cho mượn giấy tờ thành lập doanh nghiệp. Hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn CCCD có thể bị xử phạt hành chính từ 8.000.000đ đến 10.000.000đ (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm lừa đảo, buộc bồi thường dân sự cho các nạn nhân.

- Các kỹ sư, doanh nghiệp phần mềm cần từ chối lập trình các dự án tiền ảo có tính chất “lùa gà”, “lừa đảo”, huy động vốn trái phép để tránh trở thành đồng phạm giúp sức cho tội phạm. Việc cố ý thiết kế, gia công phần mềm lừa đảo sẽ bị xử lý hình sự với vai trò ĐỒNG PHẠM theo Điều 290 Bộ luật Hình sự (Tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản), đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.

- Tố giác kịp thời: Khi nhận thấy doanh nghiệp hoặc ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo tiền ảo đa cấp, cần trình báo trực tiếp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để được hỗ trợ, giải quyết.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an﻿

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

lừa đảo

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

điều tra dòng tiền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại