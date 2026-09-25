Điều nên làm sau khi nhìn thấy lãi suất tiết kiệm trên 9%

Mặt bằng lãi suất nhiều ngân hàng ở mức từ 9% mỗi năm trở lên.

Theo thông tin từ VnExpress, mặt bằng lãi suất nhiều ngân hàng đang ở mức từ 9%, trong đó, tính đến 21/9, lãi suất của NCB (Ngân hàng TMCP Quốc Dân) đang cao nhất, tới 9,35%/năm.

Mức lãi suất này của NCB không đặt điều kiện người gửi phải có từ tối thiểu 100 triệu đồng như hầu hết ngân hàng, mà chỉ quy định số tiền mở sổ tối thiểu 1 triệu đồng. Nhưng cũng cần lưu ý, NCB chỉ áp dụng mức này khi gửi online qua ứng dụng NCB iziMobile, không cần mã giới thiệu của nhân viên.

Ở bức tranh rộng hơn, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến tháng 7/2026, lãi suất tiền gửi bình quân tăng ở hầu hết kỳ hạn, mặt bằng huy động cao hơn đầu năm khoảng 1,5 điểm phần trăm.

Trong bối cảnh các ngân hàng cạnh tranh nguồn tiền gửi, khoảng cách giữa biểu lãi công khai và mức chào thực tế có thể xuất hiện, nên với người gửi, tìm hiểu kỹ các sản phẩm, đối chiếu, và kiểm tra giao dịch cuối cùng càng trở nên quan trọng.

So sánh lãi suất phải so cùng điều kiện

Một mức lãi cao chỉ có ý nghĩa khi người gửi giữ được tiền đến hết kỳ hạn và đáp ứng đúng điều kiện mà người gửi mong muốn. Trước khi chọn nơi gửi, người gửi nên đặt các phương án về cùng một mặt bằng: cùng kỳ hạn, cùng số tiền, cùng cách lĩnh lãi và cùng kênh giao dịch.

Ví dụ, mức 9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng không thể tự động coi là tốt hơn một mức lãi thấp hơn một chút ở kỳ hạn 12 tháng, nếu người gửi thực ra cần tiền sau 10 tháng.

Ảnh minh họa.

Lý do là 9% chỉ là mức lãi tính theo năm và được áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng; hết 6 tháng, người gửi phải quyết định gửi tiếp 4 tháng còn lại như thế nào. Nếu tiếp tục gửi một kỳ hạn 6 tháng mới nhưng đến tháng thứ 10 đã cần tiền, họ có thể phải rút trước hạn và phần tiền rút sớm thường chỉ được hưởng mức lãi thấp hơn theo quy định của ngân hàng.

Ngược lại, chọn kỳ hạn 12 tháng rồi rút ở tháng thứ 10 cũng có thể gặp tình trạng tương tự. Vì vậy, không nên chỉ so con số 9% với 8% hay 8,5%. Điều cần so là tổng số tiền thực nhận vào đúng thời điểm mình cần sử dụng tiền, sau khi tính cả kỳ hạn và khả năng phải rút trước hạn.

Bên cạnh đó, lãi trả đầu kỳ, trả hàng tháng và trả cuối kỳ tạo ra dòng tiền khác nhau; người chỉ nhìn vào con số phần trăm có thể bỏ qua điều kiện quyết định số tiền thực nhận.

Dấu hiệu bình thường và dấu hiệu nên dừng lại

Một ưu đãi có thể xem là đủ cơ sở để tiếp tục khi mức lãi, kỳ hạn, số tiền, cách trả lãi và ngày đáo hạn hiển thị trong ứng dụng chính thức hoặc trên chứng từ/hợp đồng do ngân hàng phát hành.

Với tiết kiệm online, người gửi nên tự thực hiện giao dịch trên ứng dụng tải từ kho chính thức và kiểm tra lại màn hình xác nhận trước khi bấm mở sổ.

Ngược lại, nên dừng giao dịch nếu mức lãi chỉ tồn tại trong tin nhắn cá nhân nhưng không xuất hiện trên ứng dụng hay chứng từ; nếu người tư vấn yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, cài ứng dụng từ đường link lạ, đọc mã OTP, mã PIN hoặc thông tin xác thực.

Như tại NCB, ngân hàng này khẳng định không yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật này và khuyến cáo chỉ dùng kênh chính thức.

Điểm cần nhớ không phải là "lãi càng cao càng tốt", mà là mức lãi phải nằm trong giao dịch có thể kiểm chứng. Nếu con số 9,35% thực sự xuất hiện trên ứng dụng chính thức với đúng kỳ hạn và số tiền của mình, người gửi mới có cơ sở để so tiếp với các lựa chọn khác.

Ba việc nên làm, trước khi mở sổ

Trước hết, xác định phần tiền chắc chắn chưa cần dùng đến ngày đáo hạn.

Sau đó mở ứng dụng chính thức, chọn đúng sản phẩm và ghi lại năm thông tin: số tiền gửi, kỳ hạn, lãi suất, phương thức lĩnh lãi, cách xử lý khi đáo hạn.

Cuối cùng, chỉ xác nhận khi mức lãi trên màn hình cuối cùng trùng với mức mình đang so sánh.

Nếu ưu đãi đến từ lời nói của nhân viên tư vấn, có thể dùng thông tin đó như điểm khởi đầu, nhưng bằng chứng cuối cùng vẫn phải là giao dịch và chứng từ chính thức. Một mức lãi cao đáng cân nhắc khi nó đúng với nhu cầu sử dụng tiền và có thể kiểm chứng ngay tại thời điểm mở sổ.