Điều mà người chung cư đang quan tâm nhất lúc này

Theo báo cáo của của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản (Dat Xanh Services - FERI), khách hàng hiện nay đặc biệt ưu tiên bất động sản gắn liền hạ tầng phục vụ đời sống hàng ngày như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và metro.

Bên cạnh đó, các khách hàng cũng cho biết pháp lý dự án, tiến độ và tính thanh khoản là 3 yếu tố rủi ro mà đáng lo ngại nhất trước quyết định xuống tiền mua nhà. Các mối quan tâm như biến động giá hay khả năng cho thuê chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, phản ánh tâm lý thận trọng của người mua nhà sau giai đoạn thị trường trầm lắng.

Bên cạnh đó, nguồn cung sơ cấp quý III được ghi nhận tăng khoảng 20% so với quý trước, trong khi tỷ lệ hấp thụ trung bình tương đối thấp, chỉ đạt 30-35%.

Điều này cho thấy dù thị trường bất động sản đã "ấm" trở lại, khách hàng vẫn thận trọng khi lựa chọn sản phẩm mua.

Theo Dat Xanh Services, 3 yếu tố được quan tâm hàng đầu khi mua nhà là vị trí thuận lợi và kết nối tốt, pháp lý minh bạch, cùng uy tín của chủ đầu tư. Các dự án hội đủ điều kiện này được dự báo cải thiện thanh khoản trong thời gian tới.

Thực chất, động lực lớn nhất cho sự hồi phục của thị trường bất động sản thời gian qua đến từ quá trình gỡ vướng pháp lý quy mô lớn. Tính đến tháng 7, cả nước đã có 136 dự án được gỡ vướng, trong đó 86 dự án tại TPHCM.

Một khảo sát khác từ Batdongsan.com.vn trong quý III cũng cho thấy người mua và nhà đầu tư đang ưu tiên sản phẩm ở thực và tạo dòng tiền thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Batdongsan.com.vn, 65% môi giới đánh giá chung cư, nhà riêng và nhà phố là nhóm tiềm năng nhất trong 6 tháng tới. Ngược lại, phân khúc đất nền lại ghi nhận suy giảm 11% mức độ quan tâm tại TP.HCM và Hà Nội.

Sự trỗi dậy của vàng như một kênh đầu tư an toàn cũng phần nào phản ánh tâm lý “giữ tiền” của nhà đầu tư giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Mặc dù thống kê vĩ mô cho thấy hấp thụ còn dè dặt, khảo sát môi giới lại cho thấy tín hiệu lạc quan hơn. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra 88% môi giới cho biết các sản phẩm đã có tỷ lệ hấp thụ từ 30% trở lên trong quý III, và đến 94% môi giới kỳ vọng duy trì mức này trong quý IV.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, khi niềm tin cải thiện và tín dụng dần khơi thông, mức hấp thụ thực tế có thể khả quan hơn các con số trung bình của thị trường.

Ông Phạm Đức Toản - CEO của EZ Property cũng cho rằng, rằng nhà đầu tư chỉ nên tập trung vào các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, và Đà Nẵng để đảm bảo tính thanh khoản. Ông khuyên các nhà đầu tư không nên sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn ở thời điểm này để tránh rủi ro về dòng tiền nếu thị trường bất ngờ chững lại. Ngoài ra, người mua cần quan tâm tới yếu tố hạ tầng, pháp lý và uy tín của chủ đầu tư dự án, để đảm bảo tránh rủi ro.